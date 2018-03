Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de perchezitii au fost efectuate miercuri pe raza judetelor Gorj, Mehedinti, Teleorman, Ialomita, Ilfov si a municipiul Bucuresti, la sediile unor societati comerciale si locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscala si spalarea…

- La aceasta ora, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectueaza 30 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane fizice banuite de savarșirea…

- Un politist de la Serviciului de Ordine Publica, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Gorj, a pus mana pe lopata si a curatat zapada din fata curtii unei batrane in varsta de 86 de ani, pentru ca aceasta sa poata iesi din locuinta.

- Un deținut a fost gasit spanzurat in celula, la Penitenciarul Targu Jiu, sambata dimineața. Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Andrei Lazar, barbatul avea 34 de ani si era…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza localitații Cenad, la locuințele unor persoane banuite de camatarie. In data de 16 martie…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Sase perchezitii sunt efectuate la aceasta ora de politistii bihoreni, insotiti de reprezentanti ai Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul IPJ Bihor. Descinderile ii vizeaza pe administratorii mai multor societati comerciale, banuiti ca ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion…

- Marți dimineața polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe, printre care și Alba, și in Municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie, politistii Serviciului…

- Polițiștii din Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului, o actiune ce a avut ca scop cresterea gradului de siguranta publica. Au fost legitimate 80 de persoane, verificate 51 de autovehicule si 31 de societati comerciale si au fost identificate 6 persoane banuite de comiterea de infractiuni. A…

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- Polițiștii au facut, miercuri, 12 percheziții in mai multe locații din Hunedoara și Timișoara, intr-un dosar penal de contrabanda cu țigari. In urma descinderilor, peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de anchetatori, iar patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore.…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Cinci persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore.La data de 14 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Doua persoane au fost retinute de politisti in urma a patru perchezitii care au avut loc, luni, in comuna Cosoveni si in orasul Bailesti, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, spalare de bani si folosirea cu rea credinta a bunurilor unor societati, a declarat, marti, pentru AGERPRES,…

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES.Perchezitiile…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FURTURI DIN LOCUINTA Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au efectuat percheziții domiciliare la locuințele unor persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta, pe raza județului Vrancea. Pentru documentarea…

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- La data de 1 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale, sprijiniti de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatile Lechinta si Sangeorzu…

- Peste 30 de politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au efectuat 11 perchezitii domiciliare…

- Opt perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in Bucuresti, 13 persoane urmand sa fie duse la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul prestarilor de servicii, cu un prejudiciu de 4 milioane de lei.

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online. Urmeaza a fi puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita remis, joi, AGERPRES. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 18 perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun. 14 mandate de aducere…

- 2 milioane de lei. Acesta este prejudiciul creat de mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane…

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

- Sase perchezitii sunt efectuate joi de catre politistii din Blaj la domiciliile unor persoane din Sibiu si satul Panade, banuite de furt de combustibil din gospodariile si utilajele agricole apartinând unor cetateni din Blaj, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de Inspectoratul de Politie…