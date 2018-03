Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 martie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un tanar de 26 de ani, din comuna Matasari, detine o motocicleta care figureaza ca fiind cautata de autoritatile competente din Germania, ca bun folosit ca proba in…

- Un tanar de 26 de ani din Matasari, județul Gorj, a ramas fara motocicleta și s-a ales și cu dosar penal pentru tainuire. Potrivit poliției, motocicleta figureaza ca fiind cautata de autoritatile competente din Germania, ca bun folosit ca...

- Actorul Cuzin Toma, alias „Firicel” din „Las Fierbinti”, a fost prins de procurorii DIICOT cu substante interzise. Dosarul a fost clasat asta pentru ca actorul avea o cantitate prea mica pentru a putea fi suspectat de trafic. Conform informatiilor intrate in posesia…

- Dian Popescu sustine ca lucreaza tot la ministerul Energiei si dupa schimbarea guvernului Tudose. Nu spune insa ce functie ocupa in echipa ministrului Anton Anton. Liderul ALDE Gorj da asigurari ca postul pe care-l ocupa in ministerul Energiei nu este incompatibil cu cel de presedinte…

- Protestul mamicilor care a avut loc luni in Targu Jiu merita apreciat macar pentru faptul ca rar avem parte in Gorj de asa ceva. Un protest real, al unor oameni care trag un semnal de alarma cu privire la problemele din sistemul san...

- Transalpina este cel mai inalt drum asfaltat din Romania, ajungand in Pasul Urdele la 2.145 de metri altitudine. Soseaua leaga nu mai putin de cinci judete: Valcea, Sibiu, Alba, Hunedoara si Gorj, fiind probabil si primul drum din istorie care a legat doua regiuni istorice – Valahia (Oltenia) de Transilvania,…

- Un tanar intreprinzator vrea sa infiinteze o fabrica de cuie in municipiul Motru. Investitia ar urma sa fie realizata cu fonduri europene. Primaria a venit in sprijinul tanarului si a decis sa-i concesioneze o supr...

- S-a nascut in Germania dintr-o mama poloneza și un tata roman. Avea un certificat de naștere, dar nu și cetațenia germana. Deși s-a mutat in Romania cand era foarte mica, nu a reușit sa obțina nici aici cetațenie romana, din aceasta cauza neputand sa calatoreasca sau sa-și termine studiile. Emiterea…

- Iarna revine pe șoselele din vestul Romaniei. Drumarii au ieșit din nou la lucru in noaptea de marți spre miercuri, pe drumurile naționale și pe autostrada A1 s-a acționat cu 40 de utilaje pentru curațarea suprafeței carosabile. Conform DRDP, au fost raspandite circa 240 de tone de material…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a inceput o ancheta la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si la Serviciul Judetean de Ambulanta, in urma decesului unui copil de un an si patru luni. Directorul Directiei de Sanatate ...

- Echipa secunda a Universitații Craiova a reușit o noua victorie la scor in perioada de pregatire din aceasta iarna. Dupa ce a invins prima clasata din Liga a IV-a Gorj, Petrolul Bustuchin, cu 11-0, și cu 2-0 pe Atletic Bradu ...

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Un tanar de 27 de ani din Gorj va controla una dintre cele mai importate afaceri din judet. Este vorba de Alexandru Razvan Versin, a carui firma ar putea prelua reteaua de magazine Succes. Informatia apare in planul de reorganizare al fir...

- In perioada 29.01.2018–04.02.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor, in unitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor situate pe raza teritoriala…

- Un barbat din Schela a sunat luni dupa-amiaza la 112 pentru a anunța ca a gasit un proiectil pe raza comunei Turcinești, in zona Valea Cartiu. La fața locului s-au deplasat o echipa de specialiști din cadrul ISU Gorj și lucratori din cadrul IPJ...

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Presedintele FNSE „Univers”, Nicolae Buzea, si secretarul general, Gheorghe Capatana, au venit ieri in Gorj, la sediul federatiei din Matasari, facandu-i o vizita si managerului CEO, Sorin Boza. In ultimele zile, in spatiul public, au aparut informatii cu privire la unele conflicte care…

- • Marciuc a amenințat ca pleaca la FNME Intalnirea de joi de la sediul secundar al Federației Univers de la Matasari a celor șapte sindicate din CE Oltenia cu Nicolae Buzea a fost una tensionata. Liderii de sindicat, potrivit celor prezenți in sala, au sarit la gatul lui Buzea, suparați…

- Președintele Federației „Univers”, Nicolae Buzea și secretarul general, Gheorghe Capațana, sunt in vizita la Gorj, avand intalniri cu liderii organizațiilor afiliate la aceasta federație: „Am avut o intalnire cu liderii sindicatelor din FNSE „Univers” , a fost o ședința in acare am discutat problemele…

- Un barbat, de 39 de ani, din Rovinari, Gorj, este cercetat de polițiști dupa ce ieri a distrus un aparat de jocuri de noroc, din incinta unui local din oraș. Localnicul a spart cu o moneda ecranul aparatului. Suspectul este ...

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Sorin Bucurescu este primar la Slivilesti, judetul Gorj. Sambata noaptea a fost nevoit sa isi duca fiica, o tanara de 20 de ani, la urgente, la Targu Jiu. Trei ore nu i s-a facut nimic pacientei care avea dureri puternice de c...

- NADLAC. Cei trei s-au prezentat la control la același Punct de Trecere a Frontierei: Nadlac II – Csanadpalota. Primul sosit a fost Ionuț C. de 24 de ani, din județul Vrancea. In urma verificarilor s-a stabilit ca acesta avea emis pe numele sau un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru…

- O femeie, de 59 de ani, din Targu Jiu, este anchetata de politie, dupa ce ieri a furat mai multe produse dintr-un supermarket din oras. Suspecta a sustras de pe rafturi mai multe produse cosmetice in valoare de 92 lei. ...

- Doi barbati, de 37, respectiv 47 de ani, din Matasari, Gorj, au reusit sa sustraga peste o jumatate de tona de carbune de la o cariera miniera din localitate. Cei doi au folosit o caruta si au fost depistati de ...

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, miercuri, dupa ora 06.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, in sferturile de finala ale Australian Open.Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de celalalt meci din…

- Duminica, au revenit la lucru și echipele din Campionatul Firmelor și Instituțiilor Publice din Gorj. A fost o etapa cu victorii ale favoritelor in timp ce meciul dintre Romania Hidro Service și FC Anna a fost amanat. Etapa 10, Campionatul Firmelor și Instituțiilor Publice din Gorj:…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018, ora 17:00, vernisajul expozitiei temporare "Intre lumi", realizata in colaborare cu Oleg Fulga. Vor fi expuse aproximativ 70 de lucrari miniaturale executate manual din metaloceramica, reprezentand…

- Delegatii prezenti la congresul Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) au votat, duminica, in favoarea initierii negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in vederea formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizarea care vizeaza regiunile Banat, Dobrogea, Crișana, sudul Olteniei, precum și sudul și estul Munteniei. Informarea intra in vigoare duminica, 21 ianuarie, de la ora 16 și este valabila pana in 22 ianuarie, la…

- Aleksandra Julia traiește de 24 de ani in Romania, dar nu este cetațean roman, tanara neputand astfel sa se casatoreasca sau sa se angajeze – pe scurt, sa duca o viața normala, precum a altora. Aleksandra Julia are 24 de ani și traiește in județul Gorj de la varsta de doua luni, impreuna cu tatal sau.…

- Herbert Kickl, noul ministru de Interne al Austriei (FPOe, extrema dreapta), a anuntat joi infiintarea unei „unitati de aparare a frontierelor” pentru a face fata unui aflux de migranti similar celui din 2015, scrie Agerpres. „Nu se pune problema ca 2015 sa se repete. Prin urmare, am dat instructiuni…

- Compania nationala de transport feroviar din Germania, Deutsche Bahn, a permis, vineri, reluarea circulatiei trenurilor, la o zi dupa ce Ministerul german de Externe a avertizat cetatenii sa evite calatoriile, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi seara, Codul Portocaliu de viscol, valabil in 12 judete din centrul si estul tarii pana joi la ora 23:00, iar o avertizare Cod galben pentru alte cinci judete din est va fi ...

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci…

- Curtea Constitutionala Federala din Germania a respins cererea de gratiere depusa de Oskar Groening, fost membru al SS, cunoscut drept 'contabilul de la Auschwitz', in varsta de 96 de ani, condamnat in 2015 la patru ani de inchisoare pentru 'complicitate' la omorarea a 300.000 de evrei, a anuntat miercuri…

- Studentii care doresc sa lucreze in Germania in perioada vacantei de vara, pentru o perioada de cel putin doua luni, se pot angaja in domeniul hotelier - gastronomic, in gastronomia de sistem sau in productia industriala si in domeniul serviciilor.

- Cel putin 48 de oameni au fost raniti, marti, dupa ce un autobuz școlar s-a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania. Printre victime sunt 43 de copii.Poliția vorbeste despre zece raniți grav.

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni, marti, dupa ora 05.30, pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open. Acest meci este al treilea al zilei de marti, pe arena principala de la Melbourne Park, Rod Laver, scrie News.r o.…

- Reactii in urma articolului publicat de „Cuget Liber”, in care antrenorul emerit Viorel Filimon se declara dezamagit de atitudinea tanarului campion Cristian Pletea (18 ani), care se pregateste de un transfer in Germania. Managerul si cel care s-a ocupat de pregatirea tanarului sportiv in ultimul timp,…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Cea mai inalta instanta judiciara germana a anulat joi o sentinta de achitare pronuntata in 2016 impotriva a sapte salafisti care creaseara o "politie sharia" in comunitatea lor musulmana, ordonand un nou proces, scrie AFP.

- Simona Halep, locul I WTA, o va intalni pe australianca de 17 ani Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al Australian Open, s-a stabilit in urma tragerii la sorti a partidelor de pe tabloul principal, care a avut loc, joi, la Melbourne. Mihalea Buzarnescu, locul…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Gest deosebit al patronilor unei firme de contrucții din Germania. Aceștia au organizat la Motru, județul Gorj, o petrecere pentru cei circa 100 de angajați din zona care au venit sa-și petreaca sarbatorile acasa. Petrecerea cu lautari a avut...

- Incident șocant petrecut pe data de 27 decembrie în magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova. Un barbat în vârsta de 52 de ani, din Gorj, și-a gasit sfârșitul dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut în cap de la cinci metri înalțime. Raul Ciobanu…

- Mai multe accidente de circulație au avut loc in Gorj, in minivacanța de Craciun. Evenimente rutiere cu victime au fost anunțate la Matasari, Capreni, Targu Jiu, Tismana și Scoarța. Un prim accident a avut loc pe 24 decembrie, &ici...

- Turistii care aleg de sarbatori statiunile Ranca, Straja sau Parang pot merge la schi si degusta produse traditionale. Altii, impatimiti ai plimbarilor pe apa au ocazia unei croaziere la Clisura Dunarii, daca vremea va permite.Pretul unui sejur porneste de la 400 de lei, dar se dubleaza de Revelion.…

- Un primar din Gorj a fost trimis in judecata, dupa ce a pretins zeci de mii de euro, fonduri europene, ca sa creasca vaci. Edilul din Bumbești Pițic s-a inscris intr-un program de sprijinire a fermierilor, dar vacile au ramas doar pe hartie. In afacerea ilegala e implicata si fiica primarului - toate…