- Fata de 14 ani din comuna gorjeana Borascu, disparuta in urma cu cateva zile din Spitalul Turceni, a fost gasita tocmai la Calafat. Minora se afla acasa la o cunostinta. Mama ei o daduse disparuta, iar politia a dat minora in urmari...

- Politistii cauta o minora in varsta de 14 ani, care a disparut de la Spitalul Orasenesc Turceni, unde era internata, au informat marti reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, printr-un comunicat postat pe site-ul institutiei. Potrivit sursei citate, cea care a anuntat…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro. Potrivit…

- Un autoturism, in valoare de 20.000 de euro, urmarit de autoritatile din Marea Britanie a fost indisponibilizat de politisti, la Sebes. Potrivit IPJ Alba, in 20 martie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din…

- Barbatul de 49 de ani este din județul Dolj, iar marți s-a prezentat in Vama Cenad pentru formalitațile la frontiera. Polițiștii i-au luat documentele la verificat și așa au aflat ca pe numele lui este introdusa in sistem o alerta inca din septembrie 2016. „Cu ocazia controlului specific,…

- Un barbat din comuna Borascu este cercetat penal dupa ce a fost depistat in timp ce conducea un autoturism cu un permis care s-a dovedit a fi fals, se arata intr-un comunicat de presa postat luni pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Citeste si: Intalnire de GRAD ZERO,…

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata...

- Un cioban din Dolj a fost amendat dupa ce i-au murit mieii. Barbatul a fost izolat doua saptamani din cauza zapezii, pentru ca in zona nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte. Ilie Barbu a inchiriat un teren in județul Gorj, unde a dus cateva sute de oi și capre.…

- "Un barbat de 50 de ani, conducand un autobuz, pe fondul nepastrarii distantei corespunzatoare, a intrat in coliziune cu un alt autobuz, condus de un barbat tot de 50 de ani. In urma impactului, autobuzul a fost proiectat intr-un al treilea autobuz, condus de un barbat de 49 de ani. Niciunul dintre…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Politistii din Prahova cauta o minora, de 12 ani, care a plecat astazi de la o scoala din Campina si nu a mai revenit. Cei care pot oferi relatii care pot conduce la depistarea acesteia, sunt rugati sa sune la 112 sau sa informeze cea mai apropiata unitate de politie, precizeaza IGPR.La data de 12 martie…

- Politistii din Curtea de Arges au retinut sase barbati in urma unor perchezitii efectuate intr-un dosar de camata si furt, suspectii urmand sa fie prezentati vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia LILIANEI ION, in varsta de 38 ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 martie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160cm, greutate 45 de kg, ochi verzi,…

- Minora de 13 ani, din Baia de Arieș, disparuta de la domiciliu, a fost gasita vineri, pe raza orașului Abrud. Starea ei este buna. Polițiștii fac verificari pentru a stabili daca a fost sau nu victima vreunei infracțiuni, informeaza IPJ Alba. Reamintim ca la data de 2 martie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau desfașoara activitați de cautare a numitei BURLACU GEORGETA ADRIANA, de 52 ani, din Buzau, care, la data de 5 februarie a.c., a plecat voluntar de la domiciliu fara a mai reveni.

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Lucratori ai Secției 14 Poliție Rurala Barca și ai Postului de Poliție Giurgița, cu sprijinul Sectiei 5 Politie Craiova au depistat-o, ieri, in comuna Giurgita, pe minora B. A., de 16 ani, care la data de 29 noiembrie a plecat ...

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Politistii Serviciului Ordine Publica si cei ai Sectiei 2 Politie Rurala Gugesti, insotiti de specialisti ai S.C. Electrica S.A Focsani, au derulat actiuni pentru prevenirea si combaterea sustragerii de energie electrica in comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea. In urma legitimarii a 35…

- Parca a intrat in pamant. O eleva in varsta de 17 ani, din municipiul Buzau, a fost data in urmarire generala dupa ce parinții au sesizat dispariția ei de la domiciliu in cursul zilei de ieri. Minora se numește Minea Nicoleta Daniela și este eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”…

- Individul care profera amenintari pe Facebook, spunand ca va arunca femei in fata metroului a fost prins si internat la Psihiatrie! Politistii au descoperit ca isi alegea victimele intamplator, multe dintre ele minore! Barbatul din Morteni, judetul Dambovita, care posta amenintari pe Facebook a fost…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Un tanar de 18 ani, care a patruns joi noapte in casa unei femei din orasul Faurei si a talharit-o, apoi a incuiat-o in propria locuinta, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. Politistii…

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Patru dosare penale, peste 800 de articole vestimentare si aproximativ 300 de perechi de incaltaminte confiscate de politistii ilfoveni - este bilantul unor controale desfasurate intr-un complex comercial din localitatea Dobroesti, informeaza IPJ Ilfov. ''La data de 8 ianuarie, politistii specializati…

- Polițiștii din cadrul structurilor Serviciului Rutier și Ordine Publica, ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea vor asigura in zilele urmatoare o atenta monitorizare a traficului, pe unele dintre cele mai importante segmente de drum de pe raza județului.…