Cateva sute de mineri, angajati ai mai multor cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), se afla in cea de-a treia zi de greva in salile de apel din cadrul unitatilor, ei refuzand sa intre in ture si cerand majorarea salariilor si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit reprezentantilor minerilor, protestul a inceput vineri seara la Cariera Jilt Nord, extinzandu-se apoi la Jilt Sud, Rosiuta si Motru. Minerii de la Cariera Rosiuta au prezentat si o lista de revendicari care cuprinde, printre altele, imbunatatirea conditiilor de lucru, acordarea echipamentului de protectie, cresterea…