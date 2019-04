Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a avut loc seara trecuta in localitatea Targu Carbunești, din județul Gorj. Un polițist și un jandarm au fost agresați de un tanar și de mama lui. Tatal adolescentului a sesizat Poliția ca fiul sau ar fi incalcat ordinul de protecție și ar fi mers la locuința acestuia, deși tanarul…

- Un politist din Comanesti si un alt barbat au fost retinuti de procurorii DIICOT Bacau, fiind suspectati ca faceau parte dintr-o grupare specializata in camata in forma continuata, santaj, dare de mita si alte infractiuni. Gruparea ar fi functionat din anul 2016, iar liderul gruparii l-ar fi cooptat…

- Un turdean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce l-a atacat cu cuțitul pe un polițist local, care a fost chemat prin 112 pentru ca mergea foarte tare muzica la domiciliul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 4 martie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 18 și 20 de ani, ambii din comuna Licurici, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia,…

- Comisia Electorala Centrala condamna i ncidentul produs in seara zilei de ieri la postul mixt de control din Varnița, raionul Anenii Noi , in care doi funcționari electorali – președintele și secretarului biroului electoral al secției de votare nr. 48/10 din or. Anenii Noi au fost reținuți de catre…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 23 și 41 de ani, toți din comuna Țanțareni, banuiți de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice, au fost retinuti aseara de politistii din Turceni. Suspectii, la ...

- Doi, tineri, de 38 de ani, din Jupanesti, respectiv 24 de ani, din Targu-Carbunesti, au fost retinuti aseara pentru ca ar fi furat doua tone de titei. Cei doi se aflau intr-un autovehicul care a fost oprit joi in trafic ...

