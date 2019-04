Italia estimeaza ca va iesi din recesiune in primul trimestru din 2019

Economia italiana a crescut cu aproximativ 0,1% in primul trimestru din 2019, a estimat Banca Centrala a Italiei, sugerand ca tara a depasit recesiunea in care a intrat in a doua parte a anului trecut, transmit ANSA si Reuters. In buletinul sau economic trimestrial,… [citeste mai departe]