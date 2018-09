Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marți dupa-masa, in jurul orei 17.00, la o șura in localitatea Poșaga de Sus, din Apuseni. Stația Cimpeni a intervenit, in cooperare cu Detașamentul Turda (ISU CJ), cu 3 autospeciale de stingere la un incendiu izbucnit in Apuseni, la o șura din localitatea Poșaga de Sus. Potrivit…

- Casa unei femei de 68 de ani din comuna Balaceana a fost distrusa intr-un incendiu izbucnit marți seara, cel mai probabil de la un coș de fum neizolat. Focul a fost anunțat la 112 in jurul orei 22.00 de catre o vecina care a dat alarma, la fața locului ajungand angajații Detașamentului de Pompieri ...

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia al ISU Alba participa, marți seara, la un exercițiu pentru testarea capacitații de intervenție in caz de urgența. In scenariu, stingerea unui incendiu izbucnit in cantina Hotelului Cetate. Se intervine cu3 autospeciale, o ambulanța SMURD și 11 subofițeri. Revenim…

- Miercuri, 22 iunie, incepand cu ora 11:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita va desfasura un exercitiu de cooperare si conducere, cu forte si mijloace in teren in eventualitatea izbucnirii unui incendiu in fondul forestier si in care sunt captive si persoane.

- Un incendiu a izbucnit la Centrul Medical de Recuperare Laser System din comuna aradeana Vladimirescu, in care sunt ingrijite persoane varstnice.Flacarile au izbucnit la acoperisul unui pavilion, de unde au fost evacuati 20 de pacienti. Nu s au inregistrat victim si niciunul dintre pacienti nu a avurt…

- Un incendiu izbucnit la un tomberon de deșeuri menajere se putea solda cu pagube materiale insemnate, avand in vedere autoturismele parcate in imediata apropiere. In cursul zilei de duminica, 12 august, un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare a intervenit pentru stingerea…

- Joi, 2 august, in orașul Teiuș – Stația CFR Teiuș a avut loc, un exercitiu cu tema „Activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Teiuș și a Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea…

