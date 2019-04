Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile au revenit in stațiunea montana Ranca. Drumarii intervin cu doua utilaje pe DN67C, intre Novaci și Ranca, kilometri 32 – 34. Deși ninge, partiile sunt deschise și se schiaza. Drumarii au la dispoziție 6 utilaje. Zona de nord a ...

- In urma ninsorilor de azi-noapte stratul de zapada viscolita masoara pe Transalpina 35 de centimetri. Drumarii intervin cu o autofreza pentru a curața șoseaua dintre Novaci și Ranca. In total pe drumurile naționale din județ ul Gorj au acționat in ...

- Vremea se va raci in Capitala in urmatoarele doua zile, cu viteze ale vantului la rafala de pana la 65 de kilometri pe ora. Potrivit prognozei speciale publicata de Administrația Naționalade Meteorologie (ANM), va ploua, dar spre seara și noaptea, ploile se vor transforma in lapovița și ninsoare,…

- Drumul Național 67C a fost inchis, marți dimineața, intre localitațile Novaci și Ranca, din județul Gorj, din cauza viscolului puternic, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, DN67C a fost inchis de catre autoritati pe tronsonul Novaci –…

- La aceasta ora pe DN 67C Novaci – Ranca se inregistreaza viscol puternic și ninsori. Drumarii intervin cu utilaje de deszapezire pentru ca zapada adusa de vant sa nu ramana pe carosabil. Tronsoane de drum național acoperite parțial cu zapada ...

- Ninsorile au revenit in zona montana Ranca. Drumarii actioneaza la aceasta ora cu utilaje de deszapezire si cu material antiderapant pe DN 67 C Novaci – Ranca, la kilometrul 25. Potrivit prognozelor sunt asteptate ninsori si in cursul zilei de ...

- Circulatia pe DN 67C – Transalpina a fost inchisa ieri, la pranz, pe sectorul cuprins intre Novaci si statiunea Ranca, din cauza viscolului puternic. Drumarii au actionat cu utilajele din dotare, dar fara un rezultat pentru ca vandul aducea inapoi zapada pe partea carosabila. La un moment dat, drumul…

- La aceasta ora se inregistreaza viscol puternic pe DN67C, intre Novaci și Ranca. Drumarii incearca sa inlature zapada adusa de vant pe carosabil, intre kilometri 28 și 29. Vizibilitatea este redusa din cauza ceții. Eugen Maruța