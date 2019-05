Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 26 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Targu Carbunești au fost sesizați prin apelul 112, de catre un barbat de 36 de ani, din comuna Țanțareni, despre faptul ca persoane necunoscute ar fi luat-o cu forța pe fiica sa minora, in varsta de 15 ani și au plecat…

