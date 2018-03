Stiri pe aceeasi tema

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Iosif Keber din municipiul Tg-Jiu. Apelul a fost initiat de catre vecini semnaland faptul ca proprietarii nu au mai fost vazuti si nu raspund la usa fiind cunoscuti cu afectiuni. La fata locului s-a deplasat…

- Un politist de la Serviciului de Ordine Publica, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Gorj, a pus mana pe lopata si a curatat zapada din fata curtii unei batrane in varsta de 86 de ani, pentru ca aceasta sa poata iesi din locuinta.

- Florin Chisim, purtatorul de cuvant al ISU Gorj, a precizat ca explozia a avut loc intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Minerilor din Targu-Jiu. O femeie care locuia cu chirie in imobil a fost ranita, fiind transportata la spital cu arsuri grave. "Explozia a avut loc…

- Un tanar de 22 de ani, din Rovinari, și-a pierdut viața, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui cumplit accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Robert Cimpoieru era pasager intr-un autoturism condus de prietenul lui, un tanar de 21 de ani, din Rovinari, care s-a oprit…

- Un accident teribil a avut loc in Targu Jiu, informeaza gorj-domino.ro. Autoturismul in care se aflau doi tineri a intrat intr-un cap de pod. Un tanar de 22 de ani a murit, iar un altul, de 21 de ani, se afla in stare grava la spital. ISU Gorj a primit un apel telefonic la ora […] The post Accident…

- O femeie din Iasi a fost filmata cazuta in sant dupa ce s-a imbatat crița. Langa ea era baietelul ei de nici doi ani, trantit la pamant. Imaginile revoltatoare au ajuns la știri. Tanara de 25 de ani care s-a prabușit pe asfaltul rece, cu tot cu fiul ei. Norocul copilului a fost ca mai multi […] The…

- Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materii explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni in acest caz la definitivarea controlului,…

- ”Inspectorii de munca cu atribuții de control in domeniul securitații și sanatații in munca din cadrul I.T.M. Gorj au descoperit, in urma cu cateva zile, grave nereguli la un depozit de materii explozive din municipiul Targu-Jiu, urmand sa dispuna sancțiuni in acest caz la definitivarea controlului,…

- Femeie gasita moarta in Remetea Mare, județul Timiș. Pensionara s-a spanzurat, vineri dimineața, iar rudele care au vazut imaginea terifianta au sunat la 112. In stare de șoc, oamenii nu știu ce a impins-o pe batrana de 81 de ani sa recurga la gestul extrem. Pompierii au intervenit, vineri dimineața,…

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pune punct speculatiilor legate de o trecere a primarului liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, la partidul pe care il conduce. „Din orgoliu, din mandria partidului, nu se va...

- Cele circa 60 de angajate ale Serviciului de Gospodarire a Apelor (SGA) Gorj au primit miercuri, 7 martie, un cadou inedit din partea elevilor Liceului de Muzica si Arte Plastice din Targu Jiu. Elevii, coordonati de profesorul Dumitru Pasare, l...

- O familie cu doi copii a fost gasita moarta, in Marea Britanie. Mama a fost injugnhiata, tatal și copiii au fost gasiți morți pe o plaja. Polițiștii au deschis o ancheta. Tragedia s-a petrecut in orașul Twickenham, in apropiere de Londra. Un tata și cei doi copii ai sai, in varsta de 7 și 10 ani, au…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi...

- Autoritatile din Gorj fac primii pasi pentru deblocarea lucrarilor la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu, lunga de peste 20 de kilometri. In acest sens, este nevoie de o serie de documentatii cadastrale si planuri parcelare. Documentatiile cadastrale trebuie sa ...

- O femeie in varsta de doar 30 de ani a fost descoperita moarta, chiar in autocarul cu care plecase din Romania la munca in Italia. Descoperirea socanta a fost facuta in provincia Padova și, din pacate, me...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, pare ca ii mai da o sansa inspectorului scolar general Ion Isfan, dupa ce Biroul Permanent a propus suspendarea acestuia din functia de vicepresedinte al PSD Targu Jiu. Carciumaru a ex...

- O tanara de 18 ani din tara noastra a fost gasita moarta, dupa ce a cazut de la etajul 6 al blocului in care locuia din Bucuresti, scrie libertatea.ro. Iubitul acesteia, este din Pitești, si a fost audiat. Acesta face parte din cadrul militar.

- Tanara de 18 ani, gasita moarta in Capitala dupa ce a cazut de la etajul 6. Iubitul acesteia, care face parte din cadrul militar, a fost audiat. Acesta este angajat in cadrul Ministerului Apararii Nationale și este din Pitești. Fata din Republica Moldova a fost gasita zacand fara suflare in spatele…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Olivia Faulkner, o tânara în vârsta de 19 ani, a fost gasita moarta în apartamentul ei din Londra. În câteva luni urma sa faca parte din distributia piesei Pippin.

- Un barbat, de 56 de ani, a fost gasit decedat in aceasta dimineata in apartamentul sau situat intr-un bloc din cartiertul 9 Mai, din Targu Jiu. Proprietarul locuintei nu mai fusese vazut de cateva zile de catre vecini. Acestia au ...

- Primarul Marcel Romanescu este dispus sa preia șefia Organizației Județene a PNL Gorj, insa numai in anumite condiții. Președintele PNL Targu-Jiu a explicat ca acest lucru ar fi posibil, numai daca actualul președinte al PNL Gorj, deputatul Dan Valceanu ar candida și ar caștiga un post de europarlamentar.…

- Luiza Pinheiro, o tanara de 17 ani din Brazilia, a fost electrocutata in timp ce se juca cu telefonul aflat la incarcat. Tanara a fost gasita moarta, cu caștile telefonului topite in urechi, scrie digi24.ro.

- Tanara gasita moarta este actrita, cantareata si modelul Anastasia Cecati, care a aparut si in serialul „Las Fierbinti" de la Pro TV. Dansa a fost ucisa de sot la doar trei saptamani dupa ce devenise mamica. Ulterior, barbatul s-a aruncat de la etajul sapte al unui bloc din Chisinau.

- Un investitor roman de profil este interesat de redeschiderea unui combinat de crestere a porcilor la iesire din Targu Jiu. Este vorba de un agent economic care doreste sa reinvie aceasta traditie la fostul combinat de ingrasare a suinelor situat ...

- O femeie, de 71 de ani, din Targu Jiu, a murit in urma cu putin timp in piata de flori din centrul municipiului. Batrana era pensionara, dar lucra ca farmacista. S-a simtit rau si a intrat intr-unul din chioscurile de ...

- O batrana in varsta de 78 de ani a fost gasita fara suflare duminica, 18 februarie, in locuinta sa din catunul Culcus, zona comunei Marca. Ingrijorat de faptul ca nu o mai vazuse pe femeie de mai mult timp, un vecin a sunat la numarul unic de urgenta. La fata locului a intervenit un echipaj SMURD de…

- Autoritatile din Gorj sarbatoresc astazi, 19 februaire, Ziua Nationala „Constantin Brancusi“. Pe 19 februaire se implinesc 142 de ani de la nasterea sculptorului considerat creatorul artei moderne. Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare „Constantin Brancusi“, Consiliul Local si Primaria Municipiului…

- O femeie de 71 de ani, din Targu Jiu, a fost ranita intr-un accident rutier produs in urma cu puțin timp pe strada Calea București, din municipiu. Potrivit polițiștilor, batrana s-a angajat in traversarea strazii in mod neregulamentar și a ...

- Scandal intre calatori și personalul feroviar, dupa ce un tren a ramas blocat in stația Barbatești din județul Gorj. Incidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni la locomotiva. 50 de calatori au așteptat ore in șir pana cand o alta locomotiva a venit de la Targu-Jiu.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a inceput o ancheta la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si la Serviciul Judetean de Ambulanta, in urma decesului unui copil de un an si patru luni. Directorul Directiei de Sanatate ...

- Moarte invaluita in mister la Poșta Calnau. Trupul unei femei disparute de acasa acum cinci zile a fost gasit zacand fara suflare pe marginea raului Canau, in apropierea localitații Coconari. Criminaliștii incearca sa stabileasca modul in care a ajuns femeia in apa. Cațiva localnici au fost cei care…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara din Targu Jiu, Mariana Pitigoi, a murit astazi pe patul de spital, ca urmare a unei boli nemiloase. Trupul neinsuflețit al artistei va fi depus la capela Șișești, din Targu Jiu, maine, 10 februarie. Inmormantarea ...

- O batrana din Micula Noua și-a gasit moartea intr-o fosa septica. Femeia a fost scoasa din groapa de catre echipajele ISU, insa nu s-a mai putut face nimic pentru a salva viața batranei. Poliția a demarat o ancheta in acest caz.

- Mai multe stanci au cazut pe DN 66, la kilometrul 104, in Defileul Jiului. Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu actioneaza in zona cu doua utilaje pentru curatarea carosabilului. Stancile au cazut dupa zona in care se afla Manastirea Lainici. ...

- Chestorul de politie Mihai Voicu a participat, ieri, la evenimentul de prezentare a bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți. Surse susțin ca, joi, celalalt adjunct al inspectorului general al Politiei Romane, Florian Dragnea, va veni la Targu-Jiu, la sediul IPJ Gorj, unde va…

- Coco Paun, fostul iubit al Biancai Dragușanu, prins de 48 de ori fara permis auto. Polițiștii rutieri au oprit sambata, 27 ianuarie, pentru control in trafic, pe DN 14, in localitatea Ruși, in județul Sibiu, un autoturism condus de un barbat – in varsta de 45 de ani – din Targu Jiu, județul Gorj. In…

- Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, nu crede ca noul ministru al Energiei va avea o altfel de politica fata de Complexul Energetic Oltenia. Cosmin Popescu este de parere ca activitatea companiei cu sediul la Targu Jiu nu ar trebui sa fie influentata de demsia ministrului. Potrivit…

- Sorin Bucurescu este primar la Slivilesti, judetul Gorj. Sambata noaptea a fost nevoit sa isi duca fiica, o tanara de 20 de ani, la urgente, la Targu Jiu. Trei ore nu i s-a facut nimic pacientei care avea dureri puternice de c...

- O femeie, de 59 de ani, din Targu Jiu, este anchetata de politie, dupa ce ieri a furat mai multe produse dintr-un supermarket din oras. Suspecta a sustras de pe rafturi mai multe produse cosmetice in valoare de 92 lei. ...

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, scrie Digi 24.Femeia a fost dusa de sateni intr o casa, iar in sprijin au…

- Temperaturile scazute din aceasta iarna au facut prima victima. O femeie in varsta de 57 de ani din raionul Falesti a murit de hipotermie, in aceasta dimineata. Victima a fost gasita chiar de catre sotul ei sub gardul unui vecin.

- Ministrul educației, Liviu Marian Pop, va sosi luni la Targu Jiu pentru a aplana scandalul legat de sporul de calculator izbucnit intre unii directori de scoli si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, cel care a ...

- Explozie devastatoare, luni, la o statie de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagratia a fost urmata de un incendiu in care au fost raniti cinci oameni, iar opt masini au fost avariate. Valvataia a cuprins si cladirea administrativa a statiei. (VEZI SI: Batrana din Buzau,…

- Crucea Roșie, filiala Gorj, va dona joi maternitatii spitalului din Targu Jiu 150 de lenjerii de pat pentru nou-nascuti. Pana acum, Crucea Roșie Romana, Procter&Gamble și PROFI au echipat 41 de maternitati de stat din Roma...

- Propunerea consilierului local liberal de la Targu Jiu, Mihai Paraschiv, privind demararea procedurilor de dizolvare a Consiliului Local, este susținuta puternic de o parte a PNL Gorj și contestata de o alta parte. In schimb, social-democ...

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost scos miercuri seara de pompierii militari din apele Jiului, dupa ce aceasta s-ar fi aruncat intenționat in rau. Incidentul a avut loc la Targu Jiu, in apropiere de șantierul noulu...

- Biserica baptista din Crasna a fost cuprinsa de flacari seara trecuta. Flacarile au pornit de la o anexa și s-au extins la acoperișul bisericii. Au ars aproximativ 100 de metri patrați din cele doua cladiri. Vecinii au fost cei care au alertat pompierii cand au vazut acoperișul bisericii cuprins de…