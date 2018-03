Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza in perioada, 28 martie 6 aprilie 2018, sapte olimpiade nationale la care vor participa 1.335 de elevi din municipiul Bucuresti si din toate judetele tarii. Programul festivitatilor de deschidere si de premiere: Olimpiada Festivitate de deschidere Premierea…

- La data de 26 martie a.c., Sectiei 6 Politie Rurala Targu-Carbunesti au fost sesizați de un barbat de 73 de ani, din comuna Barbatesti, cu privire la faptul ca autori necunoscuti i-au sustras din locuinta suma de bani. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa complexa care a constatat…

- Un gorjean de 73 de ani din Barbatești a cazut victima unor escroci. Aceștia l-au abordat spunand ca trebuie sa ii dea 400 de lei din partea ginerelui lui. I-au dat o bancnota de 500 și au cerut restul de bani. A fost suficient pentru ca...

- Gasit impuscat in gat dintr-o arma modificata manual. Este cazul unui batran in varsta de 80 de ani, care si-ar fi pus capat zilelor. Nefericitul incident a avut loc aseara, in jurul orei 21:20, in oraselul Vadul-lui-Voda, din municipiul Chisinau.

- In urma cercetarilor efectuate in mai multe dosare penale inregistrate cu autor necunoscut, polițiștii au reușit sa identifice 4 infractori: 3 hoți și un tanar acuzat de violare de domiciliu și distrugere.

- Consilierii locali din Dej se vor intruni maine, 15 martie, cu incepere de la ora 13, intr-o ședința de indata. Pe ordinea de zi sunt noua proiecte de hotarare. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizarea…

- Doi barbati cu varstele de 40 si, respectiv, 56 de ani, domiciliati in Chisinau, au fost retinuti de catre politisti fiind banuiti ca au furat bunuri in proportii deosebit de mari dintr-o locuinta din Vadul lui Voda. Incidentul a avut loc pe parcursul zilei, cand proprietarii nu erau acasa.

- O chelnerița din Texas a fost rasplatita cu o bursa de studiu la universitate, dupa ce a fost fotografiata in timp ce ii porționa cina unui barbat de 78 de ani, care nu a putut sa faca asta singur. Evoni Williams, in varsta de 18 ani, este chelnerița la un local din orașanul texan La […] The post Gestul…

- Un barbat de 32 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a provocat un accident in care au fost implicati un alt autoturism si un pieton. Soferul vinovat a ignorat un indicator rutier intr-o intersectie.

- Un accident grav a avut loc, marți, in jurul orei 16.30 in municipiul Arad.. Un barbat in varsta de 68 de ani, care circula regulamentar pe langa bicicleta pe trecerea de pietoni, și-a pierdut viața, dupa ce a fost lovit de un autoturism care, potrivit martorilor, circula cu viteza. Din ultimele informații,…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au identificat doi tineri banuiti de savarsirea infractiunii de talharie. Cei doi, de 19 si 20 ani, din municipiul Galati si respectiv, comuna Gohor, ar fi patruns, prin efractie, in noaptea de 3 martie, in jurul orei 22:30, in locuinta unui barbat…

- Doi tineri, de 19 si 20 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi astazi la arestare preventiva dupa ce au talharit un batran. Pentru a putea actiona in voie, agresorii l-au legat pe octogenar.

- Persoana fara adapost, condusa de polițiști la un centru de cazare La data de 28 februarie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au fost sesizați despre faptul ca o persoana fara adapost se afla in fața unei pensiuni din localitate. Polițiștii s-au deplasat la…

- Un incendiu foarte puternic a cuprins doua locuinte si anexe gospodaresti in municipiul Radauti. Din pacate, in una dintre case se afla un batran de 90 de ani al carui trup a fost gasit carbonizat.Alarma de incendiu s-a dat luni seara, in jurul orei 19.45, pe Calea Bucovinei din municipiul Radauti.…

- „Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 ani, din judetul Cluj, in timp ce ar fi condus o autoutilitara pe DE 583, dinspre Iasi catre Letcani ar fi surprins si accidentat un batran de 89 ani, care s-ar fi angajat in traversarea strazii prin loc nepermis",…

- Trei barbați din Turburea au fost arestați preventiv sub acuzația de talharie calificata, dupa ce au intrat in casa peste doi batrani de 82 respectiv 88 de ani, de la care au furat 10.000 de lei. Fapta a fost anunțata la poliți...

- Doi tineri din judetul Vaslui care au ucis un batran de 84 de ani, pentru ca nu mai aveau bani pentru pacanele, au fost condamnati de judecatori si obligati sa plateasca daune familiei victimei.

- Un batran de 67 de ani a fost ucis cu sange rece de colegul de camera in varsta de 70 de ani care, aflat in scaunul cu rotile, l-a lovit de mai multe ori, apoi l-a sufocat. Victima era lipsita de orice posibilitate de aparare, intrucat era imobilizata la pat. Martorii spun ca intre…

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara la o locuința de pe strada Marginașa din Cluj-Napoca, in urma incendiului o persoana fiind gasita decedata. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost dat in jurul orei 19:30, la fața locului deplasandu-se mai multe echipaje de stingere a incendiilor,…

- Un batran in varsta de 76 de ani din Campulung Moldovenesc a fost pacalit de doi tigani care s-au dat drept cetateni straini veniti in Romania chipurile pentru a oferi ajutoare. S-a intamplat miercuri la amiaza, dar din fericire totul a fost sesizat in timp util si hotii au fost depistati la Poiana…

- Intamplare ca-n filme pentru un dentist din Capitala. Barbatul a fost amendat de Politie cu 10.000 de lei pentru ca i-a fost spart cabinetul stomatologic. Medicul a raportat furtul la politie a oferit drept dovezi imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar a fost tras la rasoundere dintr-un…

- Ca urmare a defectarii locomotivei trenului Regio 2092, care circula miercuri dimineata pe ruta Targu Jiu – Craiova, pasagerii din vagoane s-au vazut nevoiti sa astepte sa ajunga o alta locomotiva, chemata in ajutor. Problema a aparut pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din…

- Elevii claselor a XII-a și absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat, avand varsta de cel mult 26 de ani impliniți in anul 2018 (24 de ani pentru opțiunea ”piloți”), se pot inscrie pana la sfarșitul lunii martie, pentru urmatoarele instituții: 1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu…

- Un batran in varsta de 80 de ani, din Turnu Magurele a fost salvat de pompierii turneni, marți, 6 februarie 2018. Pentru ca acesta nu raspundea la apelurile familiei, oamenii au apelat numarul unic de urgența 112, solicitand ajutorul pompierilor pentru a-l ajuta pe barbat. Ajunși la locuința menționata,…

- Autoritatile au urmarit imaginile de pe camerele de supraveghere si au observat ca jaful din urma cu cinci ani seamana cu cel de-al doilea furt. In ambele cazuri, hotii au intrat in magazin cu un carucior de copii in care se afla un bebelus. In acest carucior hotii ascundeau hainele furate. Doi dintre…

- Polițiștii au reținut un tanar pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de talharie. Acesta ar fi incercat sa sustraga geanta unei persoane in varsta, fiind oprit de larma creata de catre persoana vatamata. La data de 6 februarie, Sectia 4 Politie Rurala Campia Turzii a fost sesizata prin…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar pentru comiterea faptei de tentativa la infracțiunea de tâlharie.”La data de 6 februarie a.c., Sectia 4 Politie Rurala Câmpia Turzii a fost sesizata prin plângere de catre un barbat, în vârsta…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au reținut doi barbați, de 18, respectiv 42 de ani, banuiți de complicitate la inșelaciune. Aceștia sunt banuiți ca, in noapte de 3 spre 4 februarie s-ar fi deplasat la locuința unui barbat de 80 de ani, din Curtea de Argeș, pe care l-ar fi…

- In perioada, 21-26 februarie 2018, va avea loc la Bucuresti, la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu", cea de-a X-a Competitie Internationala de Matematica "Master of Mathematics" la care participa cele mai bune echipe de matematicieni, din douazeci de tari din intreaga lume. Din echipa Romaniei…

- Descoperire macabra intr-o gospodarie din comuna dam-boviteana Cornesti. In aceasta dimineata politia damboviteana a fost alertata de catre un barbat, ca tatal sau, in varsta de 75 de ani zace fara suflare in curtea propriei case. Imediat politistii sau deplasat la fata locului. Din primele informatii,…

- Cele mai multe, 48 la numar, sunt scoase la licitatie in cea de-a doua zona mentionata. Astfel, pe strada Cerna nr. 2A sunt oferite 24 de locuri de parcare, pentru locatarii blocului A4, iar licitatia va fi pe 17 februarie. Alte 24 de locuri sunt disponibile pe strada Mircea cel Batran nr. 8, iar drept…

- Dupa ce si-a preluat functia, noul director al Muzeului Judetean, Ionel Muscalu, a organizat o prima conferinta de presa, in care a prezentat, pe scurt, cateva din planurile pe care le are pentru viitorul apropiat. Ionel Muscalu a precizat, mai intai, ca isi propune sa faca din nou vizibil Muzeul Judetean,…

- Un om al strazii considerat erou pentru ca a ajutat mai multe persoane ranite si muribunde dupa un atac cu bomba care a avut loc anul trecut in Marea Britanie in timpul unui concert pop, eveniment...

- Centrul International de Conferinte al Universitatii Valahia a fost gazda evaluarii activitatii Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita, inspectorul sef, col. Viorel Matei prezentand invitatilor si personalului bilantul activitatilor desfasurate pe parcursul anului 2017 de…

- Armata Romaniei va participa cu militari, tehnica si echipamente la evenimentul Bucharest Gaming Week, care va avea loc sambata si duminica la complexul expozitional Romexpo, in incinta pavilioanelor C4 si C5. Vizitatorii vor putea interactiona cu militari din Fortele Terestre, Fortele…

- Armata Romaniei va participa cu militari, tehnica și echipamente, in zilele de 27 și 28 ianuarie, la Bucharest Gaming Week, ce se va desfașura la Complexul Expozițional Romexpo (in incinta pavilioanelor C4 și C5). Astfel, vizitatorii vor putea interacționa cu militari din Forțele Terestre, Forțele…

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm foarte agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piata Universitatii din Bucuresti. In imagini se vede cum jandarmul loveste cu pumnul mai multi protestatari.

- Doi talhari au fost prinsi de politie dupa ce i-au furat unui batran banii din buzunar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in urma continuarii cercetarilor in cauza privind talharia comisa la data de 15.01.2018, ora 20.00, asupra unui barbat de 66 de ani, din comuna Dumbraveni, fapta ...

- Un șofer a scapat cu viața ca prin minune, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat de cateva ori și a ajuns intr-un panou publicitar. Accidentul rutier a avut loc pe bulevardul Mircea cel Batran din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Cinci persoane care aveau asupra lor o secure și doua pistoale au jefuit un magazin de bijuterii din hotel Ritz, aflat in centrul Parisului. Autoritațile spun ca prejudiciul se ridica la aproximativ 4,5 milioane de euro.

- Oana Lis a trecut prin momente grele din cauza problemelor de sanatate cu care s-a confruntat sotul sau in ultima perioada, iar acest lucru a pus-o pe ganduri. Fostul edil al Capitalei a fost internat de mai multe ori in spital, in ultimele saptamani, iar starea lui de sanatate nu este tocmai buna.…

- Sfarsitul de saptamana a luat prin surprindere autoritatile din comuna valceana Barbatesti, dar si comunitatea monahala de la Manastirea Patrunsa si localnicii din zonele invecinate. George Becali a venit la schit la invitatia unui calugar pe care l-a cunoscut la Muntele Sfant Athos.

- Politistii din Caras-Severin cauta un barbat care a inselat un batran cu aproape 14.000 de lei. Barbatul i-a spus ca banii lui sunt vechi si nu-i mai poate folosi si s-a oferit sa-l ajute el sa-i schimbe. I-a luat banii si nu s-a mai intors insa cu niciun leu.

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean 'Mihail Kogalniceanu' Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa, a urmatorului post de personal contractual: Denumirea postului: ingrjitor (cladiri) - post contractual…

- IMPRUDENTA SAU PROSTIE? Un batran de 66 de ani, care se afla la volanul unei autoutilitare, a fost prins de un echipaj de politie, pe un drum judetean, ca circula avand o alcoolemie mai mare decat prevederile legale. „In cursul serii de 3 ianuarie, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Sfantul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. S-a nascut in Pont in jurul anului 329 si a murit in Cezarea in ziua de 1 ianuarie 379. Provenea dintr-o familie crestina binecunoscuta - tatal sau, Sfantul…