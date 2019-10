Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 34 de ani, șofer de taxi in Targu-Jiu, a fost reținut și apoi arestat de magistrați, fiind acuzat de talharie calificata. Acesta este suspectat ca i-ar fi furat borseta unui client care ar fi vrut sa ajunga in comuna Negomir. „La data de 22 septembrie, politistii din cadrul…

- In cursul zilei de ieri, politistii Biroului de Investigații Criminale Deva au organizat o acțiune in urma careia au depistat si au reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Deva, cu privire la care efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire…

- Ieri, 22 august 2019, polițiștii Postului de Poliției Cetatea de Balta, sprijiniți de polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, l-au identificat și reținut pe un barbat de 33 de ani, din comuna Cetatea de Balta, posesor al unui mandat de arestare preventiva și urmarit la nivel național. Barbatul…

- La data de 18 august 2019, in jurul orei 21.20, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus pe strada Gradinilor din Alba Iulia, de un barbat de 64 de ani, din Alba Iulia. Conducatorul auto era intr-o vadita stare de ebrietate dar a refuzat sa fie testat cu aparatul…

- Patru dintre cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. A cincea persoana a a fost plasata sub control judiciar, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „Fata de patru dintre cei cinci barbati retinuti…

- Patru din cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al cincilea a fost plasat sub control judiciar, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Fata…

- Un tanar a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean de Poliție, dupa ce s-a luat la harța cu un barbat, pe fondul unor neințelegeri. Totul ar fi pornit de la o nemulțumire cu privire la repararea unui autoturism. Cea mai buna cale de rezolvare a problemelor a fost violența. Un tanar, in…

- La data de 17 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 29 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunii de amenințare. Acesta,…