Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți arbori au fost doborați de vantul puternic pe drumul național 67D ce traverseaza zona Godeanu. Pe carosabil au ajuns și bucați de stanca, puse in mișcare in urma caderii arborilor. Circulația autovehiculelor a fost intrerupta temporar. In zona ...

- Angajatii de la Drumurile Nationale au intervenit pana in aceasta dimineata pe Transalpina, pentru a curata drumul de zapada. A nins viscolit, iar zona Muntilor Parang s-a aflat sub avertizare de Cod Galben.

- Un accident teribil a avut loc azi dimineața intre Galați și Braila (DN 22 B), fiind implicate un autoturism particular și un microbuz de calatori. In microbuz se aflau doar șoferul și un calator. In mașina se afla doar șoferul, a anunțat agerpres.ro . Circulația e intrerupta Circulatia rutiera in…

- S-A INCHIS circulația rutiera pe TRANSALPINA, incepand cu luni seara Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, incepand de luni, 22 octombrie 2018, ora 18.00, circulația rutiera pe DN67C (Transalpina)…

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a stazi ( 22 octombrie2018), incepand cu ora 18.00 , circulația rutiera pe DN67C ( Transalpina ) se va inchide pentru toate categoriile de autovehicule…

- Noua persoane care au ramas blocate in cursul noptii trecute pe DN 67C Transalpina, din cauza ghetii formate pe carosabil, vor fi recuperate de salvamontisti si drumari, au informat, marti, reprezentantii Sectiei de Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Potrivit sursei citate, este vorba despre noua persoane…

- Un camion incarcat cu carbune a intrat in balans, luni, și s-a rasturnat pe DN 65 in dreptul localitații doljene Pielești. Singura victima este pasagerul din mașina. Benzile de circulație catre Balș au fost blocate cu carbune, circulația fiind deviata pe celelalte doua benzi. Șoferul, un barbat…

- Potrivit IPJ Dolj, un pasager care se afla in basculanta condusa de un barbat de 54 de ani din Balteni, judetul Gorj, a fost ranit usor si a fost transportat la spital. Circulatia in zona se desfasoara pe un singur sens, dupa ce o parte din carbunele din basculanta rasturnata s-a imprastiat…