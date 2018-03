Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata dimineata, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Lazar. Barbatul avea 34 de ani si era incarcerat…

- Barbatul avea 34 de ani si era incarcerat din 2013 pentru talharie. "Un procuror de la Parchetul local, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa in cazul unui detinut din Penitenciarul Targu Jiu care s-a spanzurat…

- Un barbat, de 34 de ani, deținut in Penitenciarul Targu Jiu, s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tanarul era condamnat pentru talharie si se afla in inchisoare din 2013. Polițistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare, au efectuat 3 perchezitii domiciliare pe raza localitații Cenad, la locuințele unor persoane banuite de camatarie. In data de 16 martie…

- Trei persoane au fost conduse, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sannicolau Mare pentru audieri, in urma a trei perchezitii efectuate in cursul diminetii de politistii Serviciului de Investigatii Criminale la locuintele unor persoane banuite de camatarie, din localitatea Cenad. Perchezitiile…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Politistii din Constanta au depistat si indisponibilizat un autoturism care figura ca fiind urmarit de autoritatile din Finlanda. Barbatul in posesia caruia a fost depistat autoturismul este cercetat pentru savarsirea infractiunii de abuz de incredere prin fraudarea creditorilor. Potrivit IPJ Constanta,…

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Conform anumitor surse, este vorba despre angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand a fost…

- Cunoscutul Leo de la Strehaia a fost prins la Arad si retinut de politisti. El va ajunge in scurt timp la Inspectoratul de Politie Mehedinti, unde va fi cercetat intr-un dodar de inselaciune.„In aceasta dimineata, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie…

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au identificat un barbat care ar fi fost implicat in incidentul produs in noaptea de 22/23 februarie a.c., de la sediul unui partid politic din Cluj-Napoca. Pentru documentarea activitatii infractionale,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, marti seara, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au prins in comuna Podari pe un barbat de 51 de ani din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare in baza…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, au efectuat 5 perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita remis, joi, AGERPRES. Potrivit…

- Polițiștii bistrițeni au depistat un barbat, de 45 ani, urmarit international de autoritațile din Belgia, pentru savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Schimbul de date si informatii s-a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Poliției Romane. Luni,…

- Un barbat urmarit international de autoritatile din Belgia pentru savarsirea infractiunii de omor a fost depistat de politistii din Bistrita Nasaud.La data de 22 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita ndash; Nasaud au depistat…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tanar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. "Politistii buzoieni…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Scoarta, autorul a opt furturi comise pe raza municipiului Targu-Jiu in ultimele sase luni, a fost retinut de politisti, urmand sa fie prezentat vineri instantei de judecata cu propuneri legale, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Zeci de polițiști din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor al IPJ Gorj au descins, pe 22 noiembrie 2013, la sediul Poliției Locale Targu-Jiu, dar și la locuințele a 15 polițiști locali, dar și la Serviciul Ridicari Auto al societații Transloc SA, locul unde erau duse mașinile parcate…

- Politistii au retinut trei persoane si au indisponibilizat mai multe bunuri, printre care o autoutilitara, in urma celor 15 perchezitii efectuate vineri dimineata la hoti de lemne din zona Pucioasa, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres.…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu cei de la Postul de Poliție Romanași au pus in executare un mandat de arestare preventiva, emis de Judecatoria Jibou in 8 ianuarie, pentru o perioada de 30 zile, pe numele unui barbat de 24 de ani, din comuna Girbou. Barbatul este…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 3 ianuarie 2018, in urma investigatiilor efectuate, politistii din…

- Dupa ce purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani a confirmat amenda aplicata in Centrul Istoric al municipiului Botoșani, șefii Poliției au revenit cu un nou punct de vedere.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un autoturism care…

- Lucratorii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Dolj, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Dolj, lucratorilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Politiei orasului Segarcea, Postului de Politie Cotofenii din Fata si al Serviciului de Investigare…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut luni de politisti, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda cu tigari, in urma mai multor perchezitii domiciliare efectuate in trei sate ce apartin de comuna timiseana Belint, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…

- Politistii timiseni au depistat un barbat de 29 de ani, dat in urmarire internationala de autoritatile austriece, pentru infractiuni contra persoanei. La data de 15 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Uivar au depistat, pe raza localitatii Uivar, un barbat de 29 de ani, urmarit…