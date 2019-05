Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de de 37 ani, din comuna Floresti, judetul Mehedinti, conducator auto in cadrul unei societati comerciale din Drobeta Turnu Severin, a fost oprit in trafic miercuri de polițiștii din Motru. Acesta transporta cu o autoutilita...

- Mii de documente din arhiva comunei Patulele, judetul Mehedinți, au fost descoperite la groapa de gunoi. Un barbat care a trecut luni prin zona a sesizat politia despre faptul ca, sunt impraștiate documente ce conțin, adrese de domiciliu, chitanțiere, certificate ...

- Un barbat, de 64 ani, din Motru, a fost depistat in trafic de politisti in timp ce transporta pe raza localitații Strehaia, județului Mehedinți, cantitatea de 950 pachete de țigari, provenite din contrabanda, care urmau a fi comercializate in municipiul ...

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, din Motru, a fost prins in flagrant delict pe raza localitații Strehaia, in timp ce transporta cantitați impresionante de țigarete provenite din contrabanda. Pachetele de țigari urmau sa fie comercializate in municipiul Motru. In jurul orei 02:00, un barbat, in…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu a participat marți, 12 martie 2019, la Craiova, la Agenția de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, la semnarea a trei contracte de finanțare pe Programul Operațional Regional, in valoare de 9,5 milioane lei, pentru construirea și dotarea…

- Barbatul de 80 de ani din comuna gorjeana Catunele, care a apelat joi numarul de urgența 112, pentru a spune ca s-a ratacit pe dealurile de langa Motru, s-a ales cu dosar penal. Acesta a fost gasit dupa doua ore de cautari, iar starea sana...

- La data de 27 februarie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Motru, au depistat in flagrant delict, un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Catunele, in timp ce sustragea motorina intr-un bidon de plastic, de 25 litri, din rezervorul unei autoutilitare, ce se afla parcata intr-un spațiu…

- Un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Catunele, a fost prins miercuri seara in timp ce sustragea motorina intr-un bidon de plastic, de 25 litri, din rezervorul unei autoutilitare, ce se afla parcata intr-un spațiu special amenajat, ...