- Președintele ALDE a raspuns ca e democrație in partid și a dat de ințeles ca rabufnirile sunt personale, bazate pe conflicte mai vechi. ”ALDE nu e genul de partid in care sa existe intotdeauna unanimitați. Ca-n orice partid democratic, sunt puncte de vedere diferite. Aceste puncte de vedere…

- ​Liderul ALDE Satu Mare îi transmite lui Calin Popescu Tariceanu „ca metoda retragerii nu este sigura”. Un alt lider local spune ca e nevoie de o repoziționare a partidului pe scena politica.Întrebat, luni, de corespondentul Mediafax, daca este nevoie de vreo reforma în…

- "Noi avem o serie de temeri si daca nu reuseste nimeni sa ni le lamureasca, atunci vom avea o pozitie. In primul rand, nu intelegem iesirea de la guvernare si o alianta cu Pro Romania si retragerea candidatului nostru din cursa electorala. Sunt trei lucruri care se leaga intre ele pentru care nu…

- Liderii ALDE s-au intalnit, luni dupa amiaza, in urma ședinței de coaliție cu PSD, și au decis ieșirea de la guvernare. ALDE a votat la pachet cele patru puncte puse pe ordinea de zi a ședinței: denunțarea protocolului cu PSD, retragerea de la Guvernare, susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu și…

- Antena 3 a dezvaluit ca formațiunea lui Calin Popescu-Tariceanu va ieși azi de la guvernare, urmand sa faca alianța cu partidul lui Victor Ponta, care a anunțat ca 6 parlamentari din PSD vor trece la Pro Romania. Postul de știri a anunțat ca decizia a fost luata de liderii ALDE imediat dupa intalnirea…

- "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. Am decis sa demaram imediat procedurile (...) si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL…

- Pentru cateva zile ALDE a reusit sa creeze emotii lasand impresia ca va iesi de la guvernare. Cearta a pornit din linia a doua a partidului. Locotenentii lui Calin Popescu Tariceanu au atacat frontal PSD. Discutiile au fost destul de tensionate si au vizat anumite masuri de restructurare a guvernului,…

- UPDATE Viorica Dancila a declarat luni seara ca Tariceanu i-a confirmat ca el va candida pentru funcția suprema in stat, in timp ce Ponta nu a oferit un raspuns. ”Am discutat despre guvernare, despre modul in care vedem un parcurs comun in urmatoarea perioada. Trebuie sa spun ca din partea…