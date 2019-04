Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a dispus, vineri, sistarea lucrarilor pe santierul din comuna Stoina unde, joi, patru persoane au suferit un accident de munca, a declarat inspectorul sef al institutiei, George Romanescu, citat intr-un comunicat de presa. "ITM Gorj a dispus astazi (vineri…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au deschis marti dosar penal pe numele barbatului in varsta de 50 de ani din judetul Vrancea care s-a aflat luni seara la volanului microbuzului implicat in accidentul din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru morti si 12 raniti. Potrivit unui comunicat transmis…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au deschis marti dosar penal pe numele barbatului in varsta de 50 de ani din judetul Vrancea care s a aflat luni seara la volanului microbuzului implicat in accidentul din localitatea buzoiana Balhacu, soldat cu patru morti si 12 raniti.Potrivit unui comunicat transmis…

- Un tanar din Gorj este cercetat penal in judetul Alba dupa ce le-a prezentat politistilor de la Rutiera acte de identitate ale altei persoane, incercand sa-i induca in eroare, pentru ca avea permisul suspendat. A fost oprit in trafic, la Teius. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 16.40, politistii…

- Accident de munca pe șantierul din centrul civic al Brașovului. Autoritațile au confirmat faptul ca un muncitor a fost transportat astazi de urgența de catre un echipaj de la Ambulanța la spital, in aceasta dupa-masa. „In jurul orei 17.00, a avut loc un accident de munca pe un șantier din municipiul…

- O femeie din Targu Lapus a fost „pagubita” aseara de doua ori: a ramas fara lemnele sustrase de persoane necunoscute dar si fara tigarile de contrabanda gasite de politistii care au efectuat cercetarea la fata locului in urma sesizarii furtului. Practic, politistii orasului Targu Lapus au fost sesizati…

- In dupa-amiaza zilei de ieri, un conducator auto, din județul Argeș a accidentat, un barbat, de 64 de ani, care se angajase regulamentar in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni. Victima se afla in stare grava la spital. La data de 29 ianuarie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu…

- Fiind asociat cu un comportament riscant, consumul de alcool trebuie eliminat atunci cand urmeaza sa conduceti autovehicule pe drumurile publice. In caz contrar, riscati sa produceti accidente de circulatie, sa raniti persoane, sa va pierdeti libertatea, sa va pierdeti dreptul de a conduce! Politistii…