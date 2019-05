Gorj: Accident cu două victime la Ciuperceni O tanara de 18 ani, din Ciuperceni, in timp ce conducea duminica un autovehicul din direcția Targu-Jiu catre Motru, la efectuarea manevrei de depașire nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ... Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

