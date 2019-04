Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Drumuri Nationale Targu Jiu va incepe de marți lucrarile de deszapezire pe Transalpina. Este vorba de tronsonul din DN67C, cuprins intre Ranca și Obarșia Lotrului, unde zapada are aproximativ un metru. In zona montana sunt așteptate de maine ...

- In judetul Valcea, pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 204, intre localitatile Caciulata si Brezoi, din cauza unui incendiu de vegetatie care se manifesta pe versantul muntelui, circulatia se desfasoara pe un fir, alternativ, dirijat de politisti, pentru a permite actiunea de stingere a…

- In urma ninsorilor de azi-noapte stratul de zapada viscolita masoara pe Transalpina 35 de centimetri. Drumarii intervin cu o autofreza pentru a curața șoseaua dintre Novaci și Ranca. In total pe drumurile naționale din județ ul Gorj au acționat in ...

- In aceasta dimineața, pe Drumul Național 6 (DN6/E70), Bucuresti-Alexandria, a avut loc un accident rutier in zona localitatii Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Doua autotrenuri s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului…

- Sase persoane care munceau fara forme legale de angajare au fost descoperite saptamana trecuta de echipele de control ale Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj. Trei dintre persoane prestau activitate in Targu Jiu, la un a...

- Mai multi turisti care se intorceau din zona montana Ranca, din judetul Gorj, au incins hora pe Transalpina, cel mai inalt drum din tara. Acestia s-au saturat sa astepte in trafic din cauza aglomeratiei si au dat drumul la muzica.

- Sectorul Novaci - Ranca al DN 67C ramane in continuare inchis circulatiei, insa circulatia rutiera este permisa autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mica de 7,5 t surprinse in zona de codul galben de ninsori si viscol, informeaza CNAIR. Compania de drumuri precizeaza, insa, ca…

- In județul Iași, toate drumurile județene au fost deschise, insa se circula in continuare cu dificultate din cauza viscolului. Utilajele firmelor de deszapezire sunt pe teren si actioneaza continuu pentru degajarea drumurilor. "O atentie speciala se acorda zonelor care, in fiecare an, au ridicat probleme,…