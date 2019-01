Stiri pe aceeasi tema

- La data de 14 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Daneti au fost sesizați de un barbat de 59 ani, din comuna Daneți, cu privire la faptul ca, in noaptea de 13 spre 14 ianuarie, persoane necunoscute au ...

- Profitand de increderea proprietarului unei mașini, un tanar de 16 ani a luat cheile acesteia pentru a aduce ceva din interior, a pornit motorul și a plecat la o plimbare, sfarșita brusc in gardul unei locuințe. Acum el este tras la raspundere pentru faptele sale, intr-un dosar penal deschis pe ...

- Jandarmii au surprins treisprezece persoane care ofereau spre vanzare 11739 obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice(petarde), fara a detine autorizatie si fara a indeplini conditiile prevazute de lege. Duminica, 30 decembrie, a.c., intre orele 12.00-16.00,doua echipaje…

- Femeia, in varsta de 40 de ani, din Hamburg, Germania, a postat un anunț pe eBay care a surprins internauții. Ea iși vinde soțul pentru 18 euro și explica motivul pentru care a recurs la un asemenea gest. In anunțul cu titlul „Soț, folosit”, utilizatoarea „Dorte L” scrie: „Dragi femei care ați putea…

- Politistii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Rast au fost sesizati de un barbat de 60 de ani, din Bistreț, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din gospodarie mai multe pasari. Politistii care s-au deplasat la fata ...

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Filiasi au identificat luni, 19 noiembrie, o femeie de 51 de ani, din Craiova, banuita ca, pe 11 noiembrie, ar fi patruns fara drept in locuinta unui barbat din Filiasi, de unde ar fi sustras ...

- Miercuri, 14 noiembrie, in jurul orei 12.30, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Calațele-Fantanele, aflați in misiune de patrulare pe raza comunei Margau, județul Cluj, in locul cunoscut sub denumirea de Prelucile Cotri, au surprins in flagrant trei barbați care taiau ilegal pomi de Craciun,…

- Politisti din cadrul Secției 4 Craiova au fost sesizati, ieri, cu privire la faptul ca, in noaptea de 3/4 noiembrie, persoane necunoscute au sustras mai multe bunuri dintr-un autoturism parcat pe o strada din municipiu. In urma activitatilor desfasurate, a ...