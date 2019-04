Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Comisiei Mixte Administrație-Sindicate care a avut loc joi, la CE Oltenia, s-a stabilit ca valoarea voucherelor de vacanța, care ar trebui crescuta la 2080 de lei conform ITM Gorj, sa fie discutata in Comisia de Negociere a companiei din 12 aprilie. In cadrul ședinței de ieri s-a…

- Un nou proiect de lege privind varsta de pensionare a lucratorilor din cariere și mine, i-ar putea ajuta pe mineri sa se bucure de o pensie mai lunga . Dupa greva din aceasta iarna, angajații Complexului Energetic Oltenia sunt la un pas sa obțina unul dintre drepturile cerute. Potrivit lui Dan Valceanu,…

- Un accident grav a avut loc duminica seara pe DN6, la intrare in municipiul Orșova. Șapte persoane au fost ranite, intre care trei copii. In accident a fost implicata o mașina cu numar de Mehedinți și una cu numar de Gorj. Un barba...

- Presedintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, Sorinel Boza, a fost numit luni presedinte al Asociatiei Patronale Miniere din Romania (PATROMIN), cu un mandat de cinci ani. Asociația Patronala Miniera din Romania – PATROMIN activeaza din anul 1992 și reprezinta interesele economice, ...

- Deputatul Oana Florea, sefa delegatiei romane in cadrul Grupului mixt de control parlamentar specializat (JPSG) al Europol, a declarat luni ca Romania este foarte bine vazuta in cadrul Europol, aflandu-se pe locul doi ca numar de angajati, specializati in principal pe IT si analiza de date, scrie"Romania…

- Mai multe companii au anunțat inchiderea activitaților in perioada urmatoare, ceea ce inseamna ca sute de angajați iși vor pierde locurile de munca. Relocarea afacerilor din Romania a devenit deja un fenomem care amenința sa afecteze substanțial economia țarii.

- Un angajat al Complexului Energetic Oltenia, in varsta de 48 de ani, a murit azi noapte. Barbatul lucra ca agent de paza la Exploatarea Miniera Jilț, de aproximativ 30 de ani. ITM Gorj a inceput o ancheta. Salariatul ar fi ...

- Un asistent și un ambulanțier din cadrul Stației Targu-Carbunești au ajuns in atenția directorului SAJ Gorj, dupa ce un localnic i-a surprins, sambata, in timp ce aruncau din autospeciala doua plase cu gunoi, in raul Blahnița. Aceștia se aflau in misiune și se indreptau spre Țicleni, cand au…