Gorj: 14 persoane angajate pe loc la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi Potrivit acestuia, alte 203 persoane au fost selectate pentru interviuri ulterioare. La eveniment au participat 67 de angajatori care au oferit 671 de locuri de munca vacante, dintre care 36 pentru persoanele cu studii superioare. "Am avut prezenti atat angajatori autohtoni, cat si dintre cei care si-au relocat afacerile in municipiul Targu-Jiu si judetul Gorj. Cele mai multe locuri au fost oferite pentru lacatusi, sudori, confectioneri articole textile, electricieni, frezor universal, strungar universal. De asemenea, pentru cei cu studii superioare avem inginer industrie alimentara,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

