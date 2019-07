Stiri pe aceeasi tema

- Dupa single-ul de debut, „Thinking about us” și piesa „Rose on fire” cantata alaturi de Vibe Drops și Chris Grey, Yanna revine cu un nou single, „Otra vez”. Piesa este compusa chiar de Yanna, impreuna cu DJ Take și produsa in studioul TunedIn Records. Videoclipul a fost filmat la studiourile din Buftea…

- Alexandra Stan, unul dintre putinii artisti romani care cucereste constant topurile internationale cu piesele sale, a revenit in 2019 cu un single reggae-pop ce-si va face imediat loc in playlist-ul tau de vara. Alexandra intra in portofoliul Universal Music, cea mai mare casa de discuri din lume, si…

- Mark Azekko lanseaza al doilea single din cariera, un featuring fresh cu Eneli si Tobi Ibitoye – „J’ai besoin de toi”. Piesa este insotita de un videoclip cool, filmat in Romania, care completeaza mood-ul misterios al single-ului. Cu versuri in limba franceza si un sound ce combina elemente dance, „J’ai…

- Taylor Swift iși calmeaza fanii odata cu lansarea neașteptata a unei noi piese, „You Need To Calm Down”, material ce transmite un mesaj puternic și va fi inclus pe urmatorul album al superstarului, „Lover”. In completarea noutaților, Taylor a lansat simultan cu piesa și un videoclip, menit a oferi explicații…

- Piesa „Privirea ta”, lansata in 2005, a fost primul single promovat de DJ PROJECT pe albumul „Șoapte”. A fost un succes instant, iar acum, la 14 ani de cand DJ Project iși croia drum prin topuri cu acest hit, Boehm lanseaza un super remix.

- Celebrul duo de DJ & producatori, Gorgon City colaboreaza cu Kaskade, artistul american nominalizat la Grammy, și cu ROMEO, o voce fresh, care va face furori in peisajul muzical internațional, și lanseaza piesa „Go Slow”. Gorgon City și Kaskade au decis sa lucreze impreuna la aceasta piesa in urma unei…

- La 10 ani de la inființare, trupa Toulouse Lautrec lanseaza al patrulea album de studio, intitulat simplu „X”. Concertul de lansare va avea loc pe 23 mai la București in Club Control, iar in preajma lui trupa prezinta un nou single insoțit de videoclip. Cantecul se numește „Șmecherul din tine”. “Piesa…

- Dupa ce a vandut aproape toate biletele pentru turneul sau din UK și Irlanda, care va avea loc in 2020, lucru nemaifacut inca de niciun artist inainte de lansarea albumului, Lewis Capaldi lanseaza o noua piesa „Hold Me While You Wait”. Artistul anunța ca albumul sau de debut, care va fi lansat pe 17…