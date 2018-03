Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a criticat miercuri decizia Biroului executiv al liberalilor de a propune excluderea lui Daniel Zamfir din partid , afirmand ca liberalii nu sunt in acest moment „in poziția de a pierde oameni„.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, fost președinte al Comisiei economice din Camera Superioara, este doar la un pas sa fie exclus din PNL. Propunerea de excludere aparține chiar președintelui partidului, Ludovic Orban.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, este intr-un conflict deschis cu Ludovic Orban, dar și cu o parte a partidului, oameni care il susțin pe liderul PNL. Citește și: SURSE - Jocul dublu al lui Tariceanu, manușa pentru Liviu Dragnea: asul din maneca liderului PSD Surse din PNL ne-au precizat…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, propunerea legislativa privind leasingul cu amendamente admise, potrivit carora contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. Proiectul a fost adoptat cu 75 de voturi…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a initiat mai multe proiecte legislative cu impact asupra domeniului economico-financiar, inclusiv legea darii in plata, propune abrogarea unor articole din statul BNR, astfel incat sefii institutiei sa poata fi trasi la raspundere civila si penala pentru faptele…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a inițiat un proiect de modificare a Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care urmarește eliminarea prevederilor care ii exonereaza de raspunderea civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie. „Prezenta propunere legislativa isi propune…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat pentru Hotnews.ro ca nu confirma informația potrivit careia ar urma sa plece la ALDE, insa a adaugat ca se pot intampla multe lucruri in viața politica. News.ro a relatat joi, citand surse politice, ca Zamfir urmeaza sa se alature grupului ALDE.

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a precizat ca Senatul Romaniei a votat propunerea legislativa prin care preșcolarii și elevii din clasele primare vor primi miere de albine la școala. „Marți, 20 martie 2018, in plenul Senatului, am votat alaturi de colegii mei, propunerea legislativa pentru…

- Senatorul PSD Constanta Tit-Liviu Brailoiu a prezentat, pe 14 martie, in plenul Senatului Romaniei, o declaratie politica purtand denumirea ”Proiectul de tara vs. Politica parului”, prin care condamna degradarea politicii adoptate de Partidul Național Liberal. Senatorul constanțean acuza “graba cu care…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca nu au niciun fel de justificare sesizarile la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii referitoare la presedintele Klaus Iohannis si la procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, pentru folosirea termenilor…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Senat: Radarele, instalate doar pe mașini cu insemnele Poliției Rutiere Foto: Arhiva/ Poliția Româna Radarele vor fi instalate exclusiv pe autovehiculele cu însemnele distinctive ale Politiei rutiere, potrivit unei initiative legislative adoptate, astazi, de Senat. Propunerea …

- Senatorul PNL Alina Gorghiu sustine ca Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, le-a recomandat parlamentarilor, in privința MCV, sa „nu se inece ca tiganul la mal”. „O alta remarca pe care o consider relevanta este cea legata de cum ne privesc europenii in acest moment si prim-vicepresedintele…

- Intalnire pe tema legilor justitiei Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit, în cursul diminetii, cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si cu membri ai Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei. În cadrul întâlnirii…

- Proiectul a fost adoptat cu 69 voturi 'pentru', 15 voturi 'impotriva' si 5 abtineri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 cu doua noi articole. "Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Reactiile USR si PNL la propunerea de revocare din functie a sefei DNA Senat. Foto: Arhiva. Opozitia reactioneaza la anuntul ministrului justitiei. Într-un comunicat, Uniunea Salvati România condamna ferm decizia politica luata de ministrul justitiei, Tudorel Toader, de a…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a facut joi un apel catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa nu declanseze o criza" in sistemul de justitie. "Fac un apel catre Tudorel Toader sa nu declanseze o criza fara motiv in sistemul de justitie. Remarc ipocrizia liderilor PSD si ALDE care au transmis ca…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris, miercuri, pe Facebook, din nou despre opțiunea lberalilor pentru alegerile prezidențiale viitoare. El este Klaus Iohannis. USR se mai gandește, iar o varianta ar fi Dacian Cioloș. Gorghiu crede ca o faramițare a opțiunilor dreptei face jocul PSD. „Vad ca USR reia…

- "Am atenționat și cu privire revoluția fiscala pe toata lumea și cu privire la modificarile pe Codul Fiscal, dar cu prisosința pe legea salarizarii ca, daca exista o problema sau o buturuga mica care va rasturna carul PSD, aceea va fi legea salarizarii și o spun de mai bine de un an de zile. D-na…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept "Ziua Independentei nationale", pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017.Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca toți colegii i-au laudat activitatea in fruntea Comisiei Economice, dar președintele PNL i-a vrut capul și acum il are, insa a ținut sa-i transmita ca este o nuca tare.Citește și: ULTIMA ORA: Daniel Zamfir, 'executat' de colegii liberali dupa scandalul…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Nicolae Burnete, propunerea PSD pentru sefia la Ministerul Cercetarii in guvernul condus de Viorica Dancila, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca. Burnete a facut parte in 2012 din Consiliul National de Etica, for care a decis ca premierul Victor Ponta nu a plagiat.

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a intreprins o inițiativa care contravine politicii partidului. „Sunt proiecte…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Senatorul PNL Iulia Scantei, membru in Comisia Juridica, saluta nominalizarea unei femei pentru funcția de premier al Romaniei, spunand ca este „o premiera pentru politica romaneasca”. Mai mult, senatorul PSD susține, intr-o postare pe Facebook, ca „PSD este partidul romanesc care a promovat in politica…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu sustine ca PSD nu guverneaza pentru România, ci pentru Liviu Dragnea si afirma ca un gest rezonabil ar fi ca social-democratii sa se retraga de la guvernare. "Al doilea Guvern PSD darâmat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu? Consecintele…

- Senatorul USR Nicu Falcoi a declarat, vineri, ca, in ultima perioada, Opozitia a colaborat ceva mai bine decat inainte, pe legile Justitiei, si spera ca, de la liberali, sa primeasca cele patru semnaturi de care Uniunea are nevoie pentru a putea depune, la inceputul saptamanii viitoare, contestatiile…