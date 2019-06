Vicepresedintele liberal al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat marti ca exista posibilitatea ca, imediat dupa sesiunea ordinara care se incheie pe 30 iunie, sa fie organizata o sesiune extraordinara a Parlamentului in care sa fie finalizata solutia legislativa privind votul din diaspora.



"Se discuta si posibilitatea organizarii unei sesiuni extraordinare, a extinderii sesiunii ordinare, (...) in masura in care nu vom fi gata cu solutiile legislative care sa faca alegerile din diaspora sa se desfasoare in parametri normali. Sper sa nu fie insa cazul. Vom vedea insa acest lucru imediat…