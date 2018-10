Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL Alina Gorghiu a negat, luni, ca ea ar fi semnat in 2016 protocolul cu reprezentanții Coaliției pentru Familie pentru susținerea referendumului pentru familie. Ea a publicat ultima fila a documentului, in care apar semnaturile lui Ilie Bolojan și a lui Gheorghe Falca.ULTIMA…

- "O minciuna ca am semnat acest protocol. Mi-era usor sa o fac, dar nu am vrut. Colegii mei, Ilie Bolojan si Gheorghe Falca si-au asumat semnarea acestui protocol dupa un vot in BPN in 2016 de la care am plecat din sala. Si atunci, si acum, cred ca reglementarea din Codul Civil a casatoriei este acoperitoare.…

- Adriana Saftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scantei, Mara Calista au postat duminica seara, pe Facebook, un mesaj comun impotriva conducerii PNL, despre care spune ca dezbina și propune o politica retrograda. Mesajul a fost postat și de Catalin Predoiu, fost ministru al Justiției.

- Sub #ajunge, aceștia au transmis urmatorul mesaj: ”Conducerea PNL a aruncat partidul intr-o noua aventura și catre un nou eșec politic, care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbina. Nu modernizeaza, ci propune o politica retrograda. #Ajunge”. Urmatorul…

- "Astazi va avea loc in Comisia LIBE din Parlamentul European o dezbatere in jurul unui raport al Comisiei Europene despre progresele Romaniei in dosarul MCV si despre opinia preliminara a Comisiei de la Venetia referitoare la legile justitiei. Ea va fi urmata miercuri de o dezbatere in plenul Parlamentului…

- Patru dintre cele mai avansate orașe ale Romaniei, cu patru primari liberali. Acum vor sa colaboreze, pentru a derula proiecte și mai mari. Nicolae Robu, Emil Boc, Gheorghe Falca și Ilie Bolojan au inființat Patrulaterala Vestului. The post Patrulaterala Vestului sau cum vor sa colaboreze primarii PNL…

- "S-a intamplat in urma cu doar cateva minute. Primarul PSD Ciolan Emilian din comuna Darmanesti, judetul Arges, i-a luat la bataie pe colegii nostri care s-au dus sa depuna dosarele cu semnaturi pentru initiativa #FaraPenali. Colegii au sunat la 112 si acum sunt la politie si dau declaratii. Nu este…

- Daca reușim sa raspundem intrebarii asteia, ne eliberam. Ieșim din razboiul permanent, devenim ce ne-am propus. Cetațeni liberi. Sau o nație. Depinde de perspectiva. Dar cum sa facem asta? Cum sa ieșim? Minciuna este un mod de viața. Este ca abuzul in serviciu: daca nu faci ceva bun sau faci ceva defectuos/rau,…