CSM-ul este singurul in masura sa studieze acel dosar de candidatura al procurorului general, Augustin Lazar, si sa spuna daca in acesta se afla hotararile de clasare despre care ministrul Justitiei vorbeste, a declarat luni senatorul liberal Alina Gorghiu.



"Va fi evident si replica pe Facebook, asa cum am vazut in mod constant din partea domnului Toader, care a anuntat ca maine va veni cu alte dezvaluiri. Evident ca este cel mai stupid demers pe care l-am putut eu vedea din partea domnului ministru, dar sigur asa si-a cumparat locul de ministru pentru inca o bucata de timp. Remanierea…