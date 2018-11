Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca prin decizia CCR privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori nu ar trebui sa existe nicio consecinta pentru ceea ce s-a intamplat pana in prezent.



"Este limpede ca din punctul de vedere al plenului CCR completurile de cinci sunt nelegal constituite, dar nu exista nicio consecinta pentru ceea ce s-a intamplat teoretic pana acum sau nu ar trebui sa existe. (...) In mod cert se vor constitui in mod legal de la aceasta decizie…