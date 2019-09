Gordon Brown: Un Brexit fără acord poate prăbuşi industria auto britanică peste noapte Pe masura ce intram în a doua saptamâna a celei mai profunde crize constitutionale din istoria recenta, este timpul sa ne punem întrebarea care conteaza cu adevarat - ce anume raspunde cel mai bine nevoilor si aspiratiilor poporului britanic - si este cel mai probabil sa ne protejam locurile de munca, standardele de trai si serviciile noastre publice. Dupa cum voi arata astazi în vizita mea la o banca de alimente din Liverpool si la Vauxhall Cars, la Ellesmere Port, exista o linie directa care ne duce de la o amenintare la adresa Constitutiei noastre, la o amenintare la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Intr-o declaratie in prezenta cancelarului german Angela Merkel, inaintea discutiilor bilaterale in marja summitului G7 de la Biarritz, Trump a afirmat ca situatia actuala 'nu este corecta' fata de Statele Unite.'Vrem sa-i dam inapoi in zonele de unde au venit', a spus presedintele american.…

- Dupa Ungaria! Iar Germania - a doua cea mai slaba performanța! Romania a avut a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in al doilea trimestru din acest an, dupa Ungaria, prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Eurostat. Astfel, cresterea PIB-ului Romaniei…

- De asemenea, calificativul pe termen scurt a fost revizuit in scadere, de la 'F2' la 'F3'. Retrogradarea reflecta estimarile Fitch privind gradul ridicat de indatorare in urma finalizarii achizitiei de catre Vodafone a activelor Liberty Global din Germania, Cehia, Ungaria si Romania. Profitul operational…

- Un nou val de caldura lovește Europa incepand de luni, 22 iulie, temperaturile urmand sa ajunga in unele țari și pana la 42 de grade Celsius. Potrivit Severe Weather Europe, cele mai afectate țari vor fi cele din partea de vest a continentului, respectiv Franța, Italia, Germania, Austria, Marea Britanie,…

- În România, pâna la 31 mai 2019, autoritatea de supraveghere în materia protecției datelor efectuase 981 de investigații (496 de sesizari și 485 sesizari din oficiu) în urma carora a impus 57 de masuri corective și 23 de avertismente, majoritatea investigațiilor fiind înca…

- Romania, cea mai mare crestere din UE la numarul de masini noi inmatriculate. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -7.8% in iunie 2019 fata de iunie 2018, atingandu-se un nivel de 1,446,183 unitati. Pe primele sase luni din 2019, in UE, au fost inmatriculate 8.183.562…

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…