Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va convoca alegeri anticipate in zilele urmatoare datei Brexitului, daca va pierde la o motiune de cenzura ce ar putea fi introdusa de parlamentarii care se impotrivesc deciziei sale ca pe 31 octombrie Regatul Unit sa iasa din UE, cu sau fara un acord cu Bruxelles-ul,…

- Financial Times noteaza ca unii colaboratori apropiati ai lui Johnson, care s-au exprimat sub acoperirea anonimatului, se asteapta ca la scurt timp dupa inceperea sesiunii parlamentare (3 septembrie) guvernul sa se confrunte in Camera Comunelor cu un vot de incredere. ''Nu ii putem opri sa forteze…

- Noul premier britanic Boris Johnson a suferit prima sa infrangere la urne, o infrangere a partidului sau intr-un scrutin partial care i-a slabit majoritatea parlamentara la doar un vot si care-i complica strategia Brexitului, relateaza AFP, conform news.ro.Partidul Conservator, aflat la putere,…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters preluata de Agerpres. ''Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit…

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- Johnson, unul dintre sustinatorii vocali ai Brexitului, a spus ca va incheia "un nou acord, un acord mai bun" cu Uniunea Europeana, "bazat pe liber schimb". "Oamenii care pariaza impotriva Marii Britanii isi vor pierde camasile de pe ei pentru ca vom restabili increderea in democratie si vom…

- Cummings a fost laudat de unii sustinatori ai Brexitului pentru faptul ca s-a opus unei campanii pentru ramanerea in UE mult mai bine finantate, dar criticat de altii pentru maniera sa abrupta de a comunica.Sursa citata a confirmat numirea lui Cummings, care anterior in acest an a desconsiderat…

- Cei doi candidati la postul de premier al Marii Britanii au raspuns miercuri seara, la Londra, militantilor conservatori in privinta Brexitului, pentru ultima oara inaintea anuntarii invingatorului, favoritul Boris Johnson lasand sa se inteleaga ca UE va avea partea sa de responsabilitatea in cazul…