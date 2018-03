Stiri pe aceeasi tema

- Transcarpatic, un tren produs la Arad de Astra Vagoane si operat de Astra Trans Carpatic, face furori printre calatorii care traverseaza Romania pe ruta Arad – Timisoara – Craiova – Bucuresti si retur. Pus in circulatie in luna decembrie a anului trecut, Transcarpatic face concurenta serioasa trenului…

- Teatrul EXCELSIOR se alatura și anul acesta Campaniei Naționale Artiștii pentru Artiști, organizata de UNITER și prezinta marți, 27 martie 2018, ora 17:00, la Sala „Ion Lucian”, spectacolul Visul unei nopți de vara, regizat de Vlad Cristache. Va fi o reprezentație aflata sub semnul solidaritații, dar…

- Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA…

- In anul 2017, OSIM a acordat Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava (USV) un numar de 27 de brevete de inventie, rezultat care claseaza universitatea suceveana pe primul loc intre institutiile de invatamant superior din tara, aceasta fiind urmata de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi…

- CFR CLUJ-FCSB 2018. Preturile sunt accesibile, iar biletele se vand pe banda rulanta, existand un interes special din partea suporterilor, scre telekomsport.ro. 25 de lei la peluza, 50 de lei la tribuna a II-a si intre 40 si 120 de lei la tribuna l trebuie sa plateasca clujenii. Citeste si Gigi…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International pentru Romania, si Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, organizeaza vineri o conferinta de presa, prilejuita de finalul vizitei la Bucuresti a expertilor institutiei financiare internationale. Reprezentantii…

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania – Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, duminica, 18 martie 2018, de la ora 19:00, concertul intitulat „Ritual de Primavara”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac…

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Social-democratii isi aleg sambata noua conducere. Aproape 4.000 de delegati sunt asteptati la congresul care va incepe la ora 11.00, la Sala Palatului. Participantii trebuie sa aprobe modificarea Statutului PSD, astfel incat in BPN sa fie 16 vicepresedinti, cate doi - un barbat si o femeie - pe…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania – Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de cariera Angajatori de TOP va avea loc in Timisoara pe 16-17 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, in Bucuresti pe 23-24 martie, la Sala Palatului si…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Pentru prima data in Romania, anul acesta se monteaza unul dintre cele mai de succes musicaluri din toata lumea: „Mamma mia!“, bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer. In prezent, se cauta interpreti pentru productia…

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- In cadrul proiectului "Te cauta o carte, zburand spre tine", elevii Scolii Gimnaziale Nr.81 din Bucuresti au donat carti pentru copiii romani din afara granitelor tarii. "In era tehnologiei, a dominatiei tehnicilor moderne ne propunem atragerea elevilor catre un univers placut, valorizant, asa cum il…

- Teo, Vio și Costel fac show de aproape 15 ani și au contribuit fenomenul de stand up și la dezvoltarea lui in țara noastra! Show-ul va avea loc marți, 6 martie, de la ora 19.00, iar baieții se vor dezlanțui pe scena Filarmonicii „Banatul” din Timișoara! In prezent cei trei au clubul…

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Sambata, admiratorii muzicii fado au avut ocazia sa asiste la un fantastic spectacol, plin de pasiune și emoție, oferit de cea mai buna artista a acestui gen, Mariza, revenita in Capitala pentru un nou concert perfect, un superb cadou oferit miilor de romani cu clasa, veniți din toata țara, pentru a…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor concerta in premiera in Romania pe 19 si 20 iunie la Romexpo, parcarea A, informeaza un comunicat D&D East Entertainment transmis, marti, AGERPRES. Biletele pentru cele doua concerte vor fi puse in vanzare pe 20 februarie, incepand cu ora 14,00,…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” invita melomanii, pe 15 februarie, de la ora 19:00, la un nou concert simfonic ce va avea loc in Sala “Ion Baciu”. Pe scena vor urca, din nou, invitati de seama: maestrul Walter Hilgers – dirijor si director artistic onorific al filarmonicii – si Emil Visenescu, unul…

- Asociația Crescatorilor de Albine din Romania anunța ca in data de 16 martie 2018, pe platforma apicola din cartierul Baneasa, din București, se va deschide cea de-a 18-a ediție a Targului Național al Mierii. Manifestarea expoziționala se va derula in perioada 16 – 18 martie. In cadrul expoziției-targ…

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- "Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Dragnea, la Parlament,…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- NEVERSEA 2018. "Dupa ediția din 2017 am primit feedback incredibil din partea fanilor și nu numai. Așa ne-am dat seama și am ințeles ca cel mai mare festival de pe plaja din Romania a fost un real succes și ca merita o zi in plus și artiști mai mulți decat in 2017. Incepand din acest an cei care…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Partia Cocoș, din Bistrița, aflata la cea mai mica altitudine din Romania, costa autoritațile 10.000 de euro lunar, suma platita din bani publici, informeaza publicația locala Bistrițeanul.

- Oficialii vicecampioanei au scos din nou la vanzare bilete pentru meciul cuLazio de la București, care se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. In acest moment tichetele sunt disponibile pe www.bilete-fcsb.ro la inelul al 3-lea al stadionului incepand de la pretul de…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- Violonistul si compozitorul Edvin Marton va concerta pe 20 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti. Biletele pentru spectacolul „Stradivarius Concert Show” au fost puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 65 si 270 de...

- Trupa The Australian Pink Floyd va concerta, in premiera, in Romania, pe 5 mai, la Sala Palatului, anunta organizatorii - Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. "Odata cu aniversarea de 30 de ani, The Australian Pink…

- Nivel record al schimburilor comerciale dintre Romania și Italia Ministrul de externe Teodor Mlelșcanu. Arhiva foto. România si Italia au înregistrat în 2017 cel mai mare nivel al schimburilor comerciale, de aproape 14 miliarde de euro, a anuntat ministrul de externe Teodor…

- Prim ministrul Shinzo Abe, aflat marti la Bucuresti, a facut o vizita foarte scurta la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", unde, potrivit declaratiilor directoarei Paula Popoiu, a fost impresionat de biserica din Dragomiresti si de aleea ciresilor japonezi, relateaza Digi 24.In dupa amiaza…

- Dobrogea revenita la Tara in 1878. Nu se ridica nici pe departe la nivelul Romaniei, nici din punct de vedere economic. Era impetuos necesara in special realizarea unei infrastructuri care sa lege, in fapt, acest teritoriu de Tara si sa contribuie, la randul ei, la dezvoltarea unei economii in adevaratul…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regionala Sud Muntenia, in calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”- București, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul…

- Violonistul David Garrett, pianistul Richard Clayderman, Lara Fabian, legendara trupa Foreigner, Judas Priest sau Rag'n'Bone Man, autorul hitului "Human", se numara printre artistii care vor putea fi vazuti in 2018 Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…