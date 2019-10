Goran Bregovic, incognito la București. Cel mai cunoscut compozitor din Balcani a înregistrat câteva piese cu lăutari români Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuți compozitori moderni din Balcani, a petrecut, neștiut de fanii lui, cateva zile la București. In tot acest timp, a inregistrat, discret, cateva melodii pentru noul sau album. Bregovic n-a inregistrat cu faimoasa lui trupa, Wedding and Funeral Orchestra, ci cu o orchestra autohtona formata din 55 de muzicieni, dar și cu o serie de lautari romani. Producția noilor piese va fi definitivata la sfarșitul acestei luni, cand artistul va reveni in Romania pentru un nou spectacol la Sala Palatului. Interesant este ca pentru aceste inregistrari Goran Bregovic… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

