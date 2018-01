Stiri pe aceeasi tema

- NVIDIA a anuntat la CES conceptul „Big Format Gaming Displays”, care doreste sa puna pe birourile gamerilor adevarate televizoare 4K inteligente pentru a inlocui clasicele monitoare. Desigur, NVIDIA nu le numeste televizoare, intrucat termenul de televizor descrie in general un dispozitiv realizat…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului,…

- Biroul italian al marcii Toyota, unul dintre cele mai importante pe care constructorul japonez le are in Europa, a decis sa renunțe complet la vanzarea versiunilor diesel (Yaris, Auris și RAV4) ale autoturismelor din propria gama.

- Oamenii au ajuns la spital dupa trei zile de la sacrificarea animalului suspectat de turbare. Din aceasta cauza, medicii infectionisti avertizeaza ca tratamentul poate sa nu-si faca efectul.

- Marți, 19 decembrie 2017, Consiliul Județean Ialomița s-a reunit in ultima ședința ordinara a acestui an. Pe ordinea de zi a ședinței au figurat proiecte de hotarare de larg interes pentru opinia publica ialomițeana. Amintim proiectele privind rectificarea bugetelor Consiliului Județean și a Spitalului…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Industria IT din Romania va incheia 2017 cu o cifra de afaceri totala de patru miliarde euro si o crestere de 15%, dar aceste rezultate nu se pot repeta in 2018 in conditiile modificarilor fiscale anuntate de Guvern, care forteaza evaluari interne ale companiilor, indiferent de modelul de business…

- Producatorul german de blocuri de zidarie Xella a cumparat competitorul Macon, cu afaceri de 124 mil. lei (27,5 mil. euro) anul trecut. Prin aceasta tranzactie, Enterprise Investors, fondul de investitii care detinea Macon, si-a facut exitul din companie. Cele doua parti nu au precizat care…

- Una dintre cele mai cunoscute cantarețe din lumea manelelor este la un pas sa renunțe la stilul care a consacrat-o. Iar de curand, ea a lansat o melodie care, susține artista, vrea sa ii defineasca noua cariera.

- Peste jumatate de secol tot ceea ce a insemnat Carabinieri a insemnat de fapt si industria auto italiana pentru ca toate masinile lor erau Alfa Romeo. Acum acestia renunta la vechile Alfa Romeo 159 testate de Autolatest AICI in favoarea unui model Peuegot 308 GTI de ultima…

- Compania Rofa, parte a grupului german cu acelasi nume, produce echipamente de protectie intr-o fabrica din Arad si va incheia anul acesta cu o cifra de afaceri de 1,8 mil. euro, in crestere cu aproape 30% fata de anul 2016, conform calculelor ZF pe baza datelor companiei. In fabrica se produc circa…

- Deși este o națiune mica, este singura din lume care a câștigat medalii la fiecare participare la Jocurile Olimpice, iar aici s-au inventat printre altele sistemul de operare Linux sau monitorul ritmului cardiac. Republica Finlanda este o tara nordica din Europa, marginita de Norvegia,…

- Horoscopul zilei de Duminica 10 Decembrie 2017 HOROSCOP 10 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te preocupa indatoririle cotidiene, dar si cele profesionale au nevoie de aportul tau substantial la finalul acestei saptamani. Fii prudent si alege cu grija ce faci sau ce lucrezi, pentru ca…

- La data de 06 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tulnici au fost sesizați cu privire la faptul ca doi barbați din localitate, in calitate de angajați ai unui Ocol Silvic, ar fi pus in valoare in cursul lunii aprilie a.c. cantitatea de 237 m.c. lemn diverse specii.In urma…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Pentagonul a amanat pentru o perioada nedeterminata interdictia privind utilizarea vechilor tipuri de munitie cu fragmentatie, care urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, au declarat oficiali...

- Aproape 24.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa, zilnic, in perioada 30 noiembrie – 2 decembrie pentru ca toți romanii sa se bucure de zilele libere ocazionate de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. Pe 1 decembrie, in intreaga țara, se vor organiza peste 270 de ceremonii…

- Producatorul francez L’Oreal lanseaza un program menit sa creasca traficul saloanelor cosmetice si consumul de produse de profil. Romanii lasa anual circa 670 mil. lei (150 de milioane de euro) in cele circa 7.000 de saloane cosmetice de pe piata locala, arata datele de la Registrul Co­mertului…

- BCR renunta si nu prea la pretentiile de circa 8 milioane de euro pe care le solicita de la 10 fosti angajati ai sucursalei din Alba Iulia. A renuntat la judecata intr-un proces, dar a deschis altul cu acelasi opbiect si aceleasi pretentii financiare.

- FC Voluntari a remizat pe terenul lui Gaz Metan, scor 1-1, insa Claudiu Niculescu, antrenorul ilfovenilor, s-a ales cu o rana destul de urata la mana stanga, dupa ce a lovit un scaun din zona bancii de rezerve din cauza nervilor. "Am dat lovit in manerul scaunului, acesta era rupt și am intrat cu palma…

- Aproximativ sapte milioane de angajati din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose,...

- Dana Grecu a anunțat ca renunța la emisiunea sa zilnica de la Antena 3, ”La ordinea zilei”! Jurnalista a declarat ca pornește un nou proiect.”Nu m-a dat nimeni afara de la Antena 3. Raman in continuare la Antena 3. O sa fie niște proiecte spectaculoase. Cred, in acest moment al vieții mele,…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- S-a umplut paharul pentru Ionut Negoita! Renunta la Dinamo! Nu este pentru prima oara cand o spune, dar tonul vocii sale, atunci cand a facut anuntul, a fost mai ferm ca niciodata. Dupa cum zice, il da aproape ”moca”, numai sa fie cineva interesat de performante. Sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Directorul general al Deutsche Bank, John Cryan, a lansat un avertisment dur pentru cei care lucreaza in banci. Cea mai mare banca germana ar putea concedia zeci de mii de angajati pe masura ce progresul tehnologiei ii permite sa automatizeze procese pentru a-si reduce cheltuielile. Jumatate dintre…

- Dick Advocaat a anunțat ca se va retrage din postul de selecționer al naționalei Olandei dupa meciurile amicale pe care "Portocala mecanica" se va disputa luna acesta, cu Scoția și Romania, a anunțat tehnicianul batav.

- Ministrul Finantelor Ionut Misa a motivat, intr-o conferinta de presa, necesitatea transferului contributiei sociale de la angajator la angajat, el precizand ca 157.798 angajatori nu au platit contributii pentru circa doua milioane de angajati.

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, formațiune pro-mediul de afaceri, va trebui sa accepte o reducere mai mica a taxelor pe venit decat și-ar fi dorit, a anunțat marți liderul sau, Christian Lindner, semnal al unui compromis in discuțiile cu creștin-democrații (CDU) cancelarului Angela Merkel…

- Doi ofiteri si doi subofiteri de la Politia de Frontiera au fost trimisi in judecata, luni, intr-un dosar de coruptie, se arata intr-un comunicat transmis de Serviciul Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Ofiterii Liviu Ciobanu si Dinu Barnea si agentii Florin Nacu si Mihai…

- Salarii de pana la 1.500 de euro pe piața muncii – VEZI cine angajeaza Firmele din Romania au pus la bataie mai multe joburi, iar viitorii angajați ar putea primi chiar și 1.500 de euro. Bineintețes, daca au pregatirea necesara. Producatorul german de cabluri pentru industria auto Leoni cauta 175 de…

- Scandal imens si acuzatii extrem de grave ale lui Oreste Teodorescu. Vizat este fostul sau prieten si coleg, Mircea Badea de la Antena 3. Oreste a spus despre Badea ca este fiu de informator al Securitatii. Afirmatia a fost facuta la Realitatea TV, la emisiunea 'Jocuri de Putere', dupa ce Badea i-ar…

- Apple si Qualcomm duc o lupta legala de cateva luni bune in Statele Unite si in alte cateva tari, producatorul de chipset-uri si modem-uri pentru mobile acuzand producatorul de smartphone-uri de neplata a licentelor pentru tehnologiile folosite. Apple in schimb sustine ca brevetele Qualcomm sunt mult…

- Peste trei milioane de angajati din sistemul privat risca sa aiba salarii mai mici, de la 1 ianuarie 2018. Este avertismentul venit din partea sindicatelor, dupa discutiile cu premierul si patronatele. Sindicalistii sustin ca Executivul nu va adopta actul normativ prin care sa îi…

- Cateva mii de persoane imbracate in tot felul de costume complicate, au participat marti, in Manhattan, la parada de Halloween, fara sa fie influentate de atacul care a avut cu cateva ore in urma unde opt oameni au fost ucisi, relateaza Reuters.

- Acum doi ani, cand Oculus Rift și HTC Vive inca nu erau lansate, intreaga lume credea ca VR este viitorul. Astazi, insa, caștile VR nu au rata de adopție care era așteptata de la ele. Mai mult, un studio de jocuri a declarat ca abandoneaza integrarea tehnologiei VR in jocurile sale. Este vorba…

- Scenarii negre pentru sute de mii de angajati! Daca in privat patronii sunt bulversati si nu stiu cum vor calcula lefurile, la stat, bugetarii sunt amenintati! Un lider al coalitiei de guvernare a aruncat o veste soc: ar urma concedieri in mai multe institutii.

- Masoud Barzani, liderul regiunii kurde din Irak, nu va mai candida pentru a obtine un nou mandat de presedinte al provinciei si a cerut Parlamentului regional ca prerogativele sale sa fie distribuite intre principalele institutii locale, relateaza CNBC, potrivit Mediafax.ro.

- Doua cadavre de porci mistreti au fost semnalate astazi pe o plaja din Mamaia Nord, in zona hotelului Blue Wave.Descoperirea a fost facuta de un angajat al unei companii de gaze, care efectua verificari in zona.Angajati ai Apelor Romane s au dus apoi sa ridice cadavrele, insa in prima faza nu au gasit…

- Zeci de angajati ai Complexul Energetic Oltenia (CEO) au intrat, marti, in greva foamei, nemultumiti de nivelul salariilor in raport cu conditiile de munca. Oamenii sustin ca productia a crescut, multi dintre mineri au plecat, dar salariile au ramas la 1.400 – 1.700 de lei, in timp ce ale conducerii…

- Potrivit proiectului de lege, initiat de Guvern si aprobat in sedinta Executivului din 9 august, telemunca este forma de organizare a muncii in care ”o activitate care ar putea fi efectuata in cadrul locului de munca organizat de angajator, se realizeaza de catre un salariat, de la distanta de aceasta…

- Infrangerile nu au zdruncinat increderea bancii tehnice Antrenorul echipei vasluiene de handbal masculin , Sandu Iacob, a declarat, joi seara, dupa infrangerea din meciul cu CSM Fagaras, scor 27-24, ca isi asuma raspunderea rezultatului din runda a VIII-a si ca atat timp cat sunt sanse matematice la…

- Sistemul național de sanatate al Marii Britanii vrea interzicerea operațiile pentru pacienții obezi care nu slabesc inainte și pentru pacienții fumatori daca nu renunța la țigari. Planul extrem al serviciilor de sanatate a fost imediat atacat de Colegiul Chirurgilor din Marea Britanie, potrivit Digi24.…

- "Ne aratam deplina disponibilitate pentru a identifica un set de masuri alternative pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de securitate sociala. Nu ne asumam insa obiectivul Guvernului vizat prin aceasta masura, respectiv cel de reducere a costului cu forța de munca in favoarea angajatorilor",…

- Dupa zece zile de munca voluntara prestate intre 2 – 13 octrombrie de 216 angajati ai companiei Celestica, cheile simbolice a patru locuinte au fost predate in cadrul unei ceremonii ce a avut loc vineri dupa-amiaza. In cele 10 zile voluntarii au batut cuie, au ridicat pereti, au termoizolat,…

- Investitorii japonezi au dat Bucureștiul pe Cluj Asociațiile nipone de afaceri din capitala au organizat prima lor reuniune din Romania in afara Bucureștiului, la Facultatea de Business. Dupa ce companiile cu prezența locala și-au expus planurile de expansiune, trimișii acestora s-au intalnit la Cluj,…

- Andreea Mantea este in mod clar o mamica responsabila, care iși crește cu mare atenșie baiețelul, insa are și cateva obiceiuri pe care nici viața de parinte nu a putut-o face sa renunțe la ele. Mai exact, bruneta este o fumatoare inraita și dupa ce a devenit mama.

- Premierul Mihai Tudose iși menține poziția cu privire la remanierea miniștrilor cu probleme penale. Numai ca de data aceasta a facut referire numai la doi miniștri: Sevil Shhaideh și Rovana Plumb. Inițial, premierul facea trimitere și la ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie.-…

- Sindicalistii de la Ambulanta continua protestele. Ei sunt ingrijorați ca le-ar putea scadea salariile de la 1 ianuarie daca vor fi mutate contribuțiile in sarcina angajatului. Și starea proasta a ambulanțelor din toata țara se adauga pe lista problemelor.