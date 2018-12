Google vrea sa faca livrari cu drona in Europa. Testele incep in 2019

Alphabet, compania mama a Google, va incepe testele pentru serviciul de livrare cu drona, in Europa, in 2019.



Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte, in Helsinki, Finlanda, de directorul executiv James Burgess, scrie The Telegraph. El a spus ca firma va lansa un program-pilot al serviciului chiar in Helsinki, iar dronele vor livra pachete cu o greutate de pana in 1,5 kilograme, pe o distanta de 10 kilometri.



Cateva drone Hummingbird au fost testate deja in Tampere, la nord de Helsinki, care nu aterizeaza, ci lasa pachetul la sol cu ajutorul unei sfori.



"Bazandu-ne…