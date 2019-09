Google va investi 3,3 miliarde de dolari în centre de date din Europa Google a declarat ca investește 3 miliarde de euro, sau aproximativ 3,3 miliarde de dolari, in centrele de date din Europa, in urmatorii doi ani. Compania a mai spus ca va investi 600 milioane de euro suplimentar anul viitor pentru a extinde centrele de date ale Google din Hamina, Finlanda. Masura aduce investițiile totale ale Google in infrastructura internet din Europa la 15 miliarde de euro din 2007, a anunțat compania. “Așteptam cu nerabdare sa colaboram cu guverne și cu alte parți interesate in lunile și in anii urmatori”, a scris intr-un blog post CEO Google, Sundar… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

