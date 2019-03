Stiri pe aceeasi tema

- In Ucraina a intrat in vigoare legea care interzice observatorilor ruși sa particile in calitate de observatori la alegerile ucrainene - scrie, joi, ziarul Segodnia, mentionand ca legea a fost adoptata de Parlamentul de la Kiev pe 7 februarie, dupa care a fost promulgata de președintele Petro Poroșenko,…

- Rada Suprema a Ucrainei (parlamentul unicameral) a interzis miercuri, prin lege, prezenta observatorilor rusi la alegerile prezidentiale din 31 martie, informeaza agentiile de presa EFE si Rbc Ukraina. Legea, sustinuta de 232 de deputati, cu sase mai mult decat minimul necesar, incearca…

- Facebook introduce noi reguli pentru a lupta impotriva stirilor false! Acestea vor fi aplicate in perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European. Reclamele electorale de pe Facebook vor fi marcate clar ca fiind materiale platite. Iar toate aceste anunturi vor fi pastrate intr-o arhiva publica timp…

- În luna septembrie a anului trecut, Parlamentul European a votat în favoarea directivei privind drepturile de autor. Regulamentul este o actualizare a unei directive din 2001 privind copyright-ul și vizeaza modernizarea acestor reguli pentru epoca digitala. În acest fel, UE dorește…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, joi, la Curtea Constitutionala, Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care vizeaza si alegerile pentru Parlamentul European, respectiv interdictia ca in ziua alegerilor sa se organizeze orice alt tip de scrutinuri, inclusiv…

- Legea care interzice comercializarea si utilizarea pungilor de plastic a intrat in vigoare, dar un mecanism de control nu exista. Potrivit directorului Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor (ANSA), Ion Sula, in lege nu este indicat expres cine isi va asuma controlul. Respectiv, sunt necesare…

- In Prince Edward Island, o provincie din Canada, siguranța școlarilor a fost dusa la un alt nivel. Canadienii au spus ca șoferii care vor depași ilegal un autobuz școlar iși vor pierde permisul. Noua lege...