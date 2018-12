Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca a descoperit un nou bug deosebit de grav, care a expus datele a 52,5 milioane de utilizatori. Au putut fi accesate numele, adresele de e-mail, ocupatia si varsta, chiar daca nu erau publice. Vulnerabilitatea a fost descoperita chiar de inginerii de la Google si ar fi fost activa…

- „Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat sa comunice urmatoarele: Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS a suferit o avarie de natura tehnica, iar activitatea de eliberare a certificatelor…

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.

- Grupul Alphabet a anuntat, luni, ca inchide reteaua de socializare Google+, dupa ce conturile a 500.000 de utilizatori au fost afectate de un bug care ar fi putut expune datele acestora unor dezvoltatori externi, informeaza Reuters.

- Actuala generatie de model Ford Ranger a reprezentat pentru germani un salt imens la capitolul caroserie si de ce nu motorizari. Cine conducea vechiul Ranger avea sa fie multumit de motorizarea diesel de 2.2 litri insa si de cea de 3.2 litri, iar aspectul cel mai important era de fapt…

- Reteaua de socializare Facebook se confrunta, miercuri, cu anumite probleme de ordin tehnic in mai multe zone ale lumii, inclusiv in Europa, informeaza khaleejtimes.com. Cunoscuta retea de socializare a intampinat cateva blocaje de functionare miercuri in mai multe regiuni ale lumii, unde…

- Președintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker este blocat la sol, pe Aeroportul Baneasa. Se pare ca aeronava șefului CE are probleme tehnice. Avionul, care ar fi trebuit sa decoleze la ora 13.30, ar avea probleme la un motor, potrivit unor surse citate de Antena 3 . Este vorba despre aceeași aeronava…

- La cumpararea unei masini la mana a doua, pe langa riscul achizitiei unui autoturism cu kilometrajul dat inapoi si cu sute de kilometri, mai exista posibilitatea de a pica in cursa samsarilor care fac matrapazlacuri cu TVA-ul intracomunitar.