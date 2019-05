Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat, duminica, ca incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza de telecomunicatii Huawei, care face parte dintre cele considerate "riscante" de Washington, transmite AFP. Pe fondul tensiunilor comerciale cu Beijingul, presedintele american Donald Trump a interzis saptamana trecuta grupurilor americane sa faca comert in telecomunicatii cu companii straine considerate periculoase pentru securitatea nationala, o masura ce vizeaza in special Huawei, gigantul chinez…