Google şi Facebook resping acuzaţiile Rusiei privind publicitatea politică în timpul alegerilor Google a declarat luni ca sustine o publicitate politica responsabila care respecta legislatia locala dupa ce Rusia a acuzat compania ca a distribuit astfel de reclame in timpul alegerilor locale din weekend, relateaza Reuters. Gigantul internet nu a confirmat dar nici nu a negat intr-un comunicat ca a difuzat o asemenea publicitate. Autoritatea rusa de reglementare a comunicatiilor a declarat ca Google si Facebook au distribuit publicitate politica in timpul alegerilor, ceea ce ar putea fi considerat ca o ingerinta. amestec. "Sustinem publicitatea politica responsabila si ne asteptam ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

