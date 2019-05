Google se leapada de marijuana Gigantul internetului interzice comenzile online si livrarea de marijuana prin intermediul aplicatiilor descarcate de pe platforma Play Store. Conform recentelor actualizari a regulamentului sau, Google a anuntat ca nu permite aplicatiilor sa faciliteze vanzarea sau obtinerea de marijuana ori a produselor pe baza acesteia, indiferent daca acestea sunt sau nu legale. O lovitura grea pentru […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google interzice comenzile online si livrarea de marijuana prin intermediul aplicatiilor descarcate de pe platforma Play Store, conform celei mai recente actualizari a regulamentului sau, scrie realitatea.net.

- Google interzice comenzile online si livrarea de marijuana prin intermediul aplicatiilor descarcate de pe platforma Play Store, conform celei mai recente actualizari a regulamentului sau, relateaza joi de Xinhua. Compania americana a anuntat ca nu permite aplicatiilor sa faciliteze vanzarea…

- Compania Yandex, supranumita "Google-ul Rusiei" va intra pe piața romaneasca printr-o aplicație de taxi numita Yango, au spus pentru HotNews.ro surse din piața. Yango s-ar putea lansa in luna iunie, aplicația fiind prezenta pana acum in 15 țari, intr-unele sub numele Yango, iar in altele, Yandex Taxi.…

- Compania Yandex, supranumita "Google-ul Rusiei" va intra pe piata romaneasca printr-o aplicatie de taxi numita Yango. Yango s-ar putea lansa in luna iunie, aplicatia fiind prezenta pana acum in 15 tari, intr-unele sub numele Yango, iar in altele, Yandex Taxi. Sursele spun ca Yandex va incheia parteneriate…

- Relațiile dintre diverși giganți americani și gigantul chinez Huawei devin din ce in ce mai tensionate. Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat, duminica, ca incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza…

- Conform acordului, Facebook a acceptat sa obțina permisiunea utilizatorilor inainte de a-și partaja datele cu parți terțe. In plus, compania este obligata sa efectueze audituri terțe parți la fiecare doi ani, timp de 20 de ani, pentru a se asigura ca programul este eficient. Autoritatea de…

- Google tocmai a facilitat securizarea contului dumneavoastra daca sunteți utilizator G Suite. Gigantul de internet deruleaza o serie de actualizari pentru verificarea in doi pași, incepand cu interfața insași.