Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a pasit in universul comunicatiilor high-tech, joi, cu ocazia unei vizite efectuate la Science Museum din Londra, unde suverana Marii Britanii a admirat o noua expozitie, intitulata "Top Secret", informeaza Reuters. Regina britanica, in varsta de 92 de ani, a admirat o masina…

- World Wide Web-ul implineste 30 de ani in luna martie, insa problema stirilor false si retelele de socializare, care ii pun maturitatea sub semnul intrebarii, l-au determinat pe inventatorul sau, Tim Berners-Lee, sa l

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc sambata, pe 2 februarie, Intampinarea Domnului, implinindu-se 40 de zile de la nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. Conform dogmelor crestine, in aceasta zi, el este dus la templu d...

- Ministrul Petre Daea participa astazi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe probleme care vizeaza Agricultura si Pescuitul. Daea va conduce efectiv, ca reprezentant al Romaniei, dezbaterile si va avea rolul principal de moderator. Este voba de Pachetul legislativ PAC 2020, cu…

- ​Sundar Pichai, CEO al Google, a anunțat într-o rara calatorie în regiunea Europei Centrale și de Est ca vor urma investiții de 20 de milioane de dolari în creșterea competențelor digitale. Pichai a explicat și care sunt prioritațile Google pentru țarile din regiune: sistemul Android,…

- China a celebrat solemn marti 40 de ani de la marile reforme economice care au transformat-o in a doua putere economica a lumii. Cu acest prilej, presedintele Xi Jinping a onorat peste o suta de personalitati, inclusiv pe fondatorul Forumului de la Davos, a pledat pentru continuarea reformelor economice…