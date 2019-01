Google pregăteşte un nou flagship cu Snapdragon 855 şi Android Q (Telefoane mobile) Cu nume de cod “Google coral”, dispozitivul a aparut deja in arhiva cu rezultate a benchmark-ului Geekbench, lasand indicii pretioase despre nivelul de performanta si specificatiile oferite. Desi nimic nu este sigur in acest moment, asteptarile sunt ca acesta sa fie o versiune prototip a modelului Pixel 4, dar la fel de bine ar putea fi un nou model Chromebook sau o platforma de testare reprezentativa pentru produsele care vor fi lansate in cursul acestui an. Cert este ca dispozitivul vine echipat cu 6GB memorie RAM si cel mai puternic chipset Qualcomm, modelul Snapdragon 855 realizat folosind… Citeste articolul mai departe pe go4it.ro…

Sursa articol si foto: go4it.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Galaxy S10, LG G8, Xperia XZ4 si multe alte produse smartphone de top asteptate pentru lansare in cursul acestui an vor folosi Snapdragon 855, noul chipset high-end dezvoltat de Qualcomm folosind procesul de fabricatie pe 7nm. Lesne de inteles, asteptarile fata de cele mai puternic chipset pentru telefoane…

- Samsung Galaxy S10 va fi livrat si anul acesta in doua configuratii: cu chipset Snapdragon produs de Qualcomm in SUA si China si cu chipset Exynos proprietar in restul lumii. Se pare insa ca versiunea cu procesor Qualcomm a ajuns deja in maninile cuiva interesat de performanta, modelul SM-G975U fiind…

- Inca de la anuntul pe care l-a facut producatorul american de chipset-uri Qualcomm in urma cu trei luni, segmentul de smartphone-uri cu Android parea ca se indreapta intr-o directie foarte buna. Noul procesor Snapdragon 855 urmeaza sa echipeze mai toate varfurile de gama care se vor lansa in 2019, insa…

- Samsung lanseaza noi modele de telefoane cu baterie mare: Galaxy M20 si Galaxy M30. Acestea vin echipate cu ecrane de 6.13” si 6.38”. Aparute in catalogul autoritatii americane de certificare a echipamentelor de comunicatii radio (FCC), noile modele Samsung Galaxy M20 si Galaxy M30 intra la categoria…

- Rezervat pentru urmatoarea generatie de telefoane high-end, chipsetul Snapdragon 8150 promite un nivel de performanta impresionant si consum de energie redus. Chiar daca inca nu exista telefoane lansate care sa foloseasca Snapdragon 8150, ne putem forma o prima impresie despre noul chipset Qualcomm…

- Google a lansat in ultimii cativa ani dispozitive Nexus si Pixel in „perechi”, un model mai mare si unul mai mic, care sa acopere piata de dispozitive high-end. Ce nu acopera Google in acest moment pe piata este segmentul mid-range, unde alti producatori domina cu modele accesibile, cu performante inalte…

- ZenFone Max Pro M1 s-a dovedit a fi un smartphone de buget fara prea multe pretentii, care a oferit insa fata de concurenta un acumulator mare si un software fara personalizari. Se pare ca ASUS doreste sa continue in aceasta directie cu un model ZenFone Max Pro M2 actualizat din punct de vedere hardware,…

- De ceva timp, Apple conduce autoritar piata smartphone oferind cele mai puternice chipseturi pentru telefoane mobile. Insa situatia s-ar putea schima in curand, producatorul Qualcomm livrand primul chipset pentru telefoane Android realizat folosind procesul de fabricatie pe 7nm. Este vorba despre modelul…