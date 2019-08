In iulie 2018, gigantul american din tehnologie a fost obligat la plata a 4,34 miliarde de euro de catre autoritatile Comisiei Europene in domeniul concurentei, printre altele si pentru ca ar fi facut abuz de pozitia sa pe piata prin sistemul de operare pentru dispozitive mobile Android.



Google a anuntat ca va pune la dispozitia utilizatorilor telefoanelor mobile si tabletelor Android din Spatiul Economic European mai multe optiuni ce vor aparea pe ecranul de selectie in timpul procesului initial de configurare a dispozitivului.





''Ca intotdeauna, oamenii…