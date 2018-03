Stiri pe aceeasi tema

- Razer Phone pare sa fi fost o prima incercare reusita a producatorului de dispozitive dedicate gaming-ului pe o piata aglomerata. Pe langa faptul ca a venit cu hardware foarte puternic si un display unic pe piata, acesta pare sa primeasca si suport software foarte bun din partea echipei de dezvoltare.…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral. Alte…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificarea este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral. De asemenea, au mai fost…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana, scrie digi24.ro.Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificare este deja vizibila in cadrul aplicatiei.

- Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificare este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral.

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificare este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Utilizatorii romani pot folosi, incepand de astazi, Google Maps in limba romana. Google a anuntat ca serviciul Maps este disponibil acum si in limba romana, iar modificare este deja vizibila in cadrul aplicatiei. Utilizatorii pot schimba limba de afisare din meniul lateral.

- Dupa divortul neasteptat de acum 13 ani, intre cei mai frumosi si faimosi actori de la Hollywood, astazi, fanii au doar o singura intrebare: Este Jennifer din nou impreuna cu Brad Pitt? Din poza de pe coperta revistei asta rezulta.

- The Great Pacific Garbage Patch, cea mai mare colectie de gunoi din oceanele lumii, a ajuns sa aiba dimensiuni de doua ori mai mari decat cele ale statului american Texas, adica aproximativ 1,55 milioane de kilometri patrati. Aceasta se afla la jumatatea distantei dintre California si Hawaii, in Oceanul…

- Exista ca Ion Țiriac a colaborat cu Securitatea. Este prima data când foaia sa de adeziune apare publicata undeva, și anume în revista ,,Evenimentul istoric", citata de Evenimentul zilei.

- Compania japoneza Makita a lansat un aparat de cafea mai putin obisnuit. Modelul CM501DZ functioneaza pe acumulator, dar nu unul incorporat. Utilizatorii pot folosi bateriile 18V BL1860 de la sculele electrice Makita pentru acest aparat. Makita CM501DZ este un dispozitiv solid, gandit pentru a fi…

- Pasionații de viața extraterestra au primit o veste care ii va lasa inmarmuriți, tocmai din Japonia. O nava spațiala care orbiteaza Luna a surprins imagini pe care un spectator le-a folosit pentru a susține ca exista viața extraterestra pe satelitul Pamantului. Știrea a facut rapid inconjurul lumii,…

- Anuntata in urma cu aproape doi ani, la conferinta Google I/O 2016, functia Google Play Instant este lansata oficial in magazinul oficial de aplicatii, urmand sa cuprinda si o selectie limitata de jocuri Android. Noua optiune permite utilizatorilor sa incerce jocurile de care ar putea fi interesati…

- Tinder face un pas un nou pas catre transformarea in retea de socializare veritabila, adaugand in aplicatia pentru mobil o sectiune in care gasim poze si postari facute de alti utilizatori. Feed-ul de continut este interpretarea Tinder a timeline-ului Facebook, doar in loc de stiri si postari specifice…

- Intr-un mormant din Peru a fost gasita o creatura mumificata, ce pare a fi extraterestru. In urma bizarei descoperiri, oamenii de știința efectueaza mai multe teste pentru a se afla, cu exactitate, natura acesteia.

- O echipa de cercetatori din Cehia au ajuns sa faca o descoperire care va intra in carțile de istorie. Deplasandu-se in Malaezia, oamenii de știința au surprins un specimen ciudat, care a pus pe ganduri biologii timp de secole. Existența acestui „extraterestru” devenise deja un mit printre biologi, pana…

- Carrefour Romania a lansat zilele trecute primul chatbot (camera de dialog tip chat) al retelei, iar noua optiune este disponibila in aplicatia Facebook Messenger si are trei sectiuni: Cariere, Magazine si Sesizari. Camera de chat permite utilizatorilor cautarea unui job in companie.Chatbot-ul Carrefour…

- Carrefour Romania a lansat marti primul chatbot (camera de dialog tip chat) al retelei, iar noua optiune este disponibila in aplicatia Facebook Messenger si are trei sectiuni: Cariere, Magazine si Sesizari. Camera de chat permite utilizatorilor cautarea unui job in companie. Chatbot-ul…

- ♦ Din 2017, guvernul Romaniei a pus pe picioare o autoritate care va reglementa operatiunile de explorare si exploatare de resurse energetice din Marea Neagra, asa-numite offshore - ACROPO. Din conducere fac parte un fost director de la Conversmin, companie pe pierderi, sotul presedintei de CA al…

- Pusa sub semnul intrebarii dupa aflarea practicilor prin care Apple limiteaza in mod artificial performanta dispozitivelor iPhone echipate cu acumulatori „imbatraniti”, longevitatea telefoanelor iPhone a fost masurata folosind date concrete, derivate pe baza statisticilor puse la dispozitia investitorilor…

- Incepand cu 1 martie 2018, detinatorii de domenii „.ro” vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fara TVA, transmite Mediafax . Valoarea tarifului a fost…

- Levi’s vrea ca pana in 2020 finisajul manual al blugilor sa fie in totalitate inlocuit de masini, accentul pus pe automatizare fiind si urmarea vanzarilor de anul trecut, care au crescut cu 8%, spun reprezentantii companiei Pentru dezvoltarea tehnologiei, Levi Strauss a lucrat cu compania spaniola Jeanologia,…

- Comuna Mogoșoaia organizeaza in perioada 16-21 aprilie 2018 un eveniment dedicat curațeniei. „Mogoșoaia curata” este o lecție de voluntariat, de educare și de responsabilizare cetațeneasca, indiferent de varsta sau de categoria sociala din care facem parte. Articol aparut in nr. 391 al Jurnalului…

- Zvonurile care anuntau planurile Apple de a lansa anul acesta inca trei modele iPhone incep sa fie sustinute cu dovezi concrete, luand forma unei componente esentiale ce ar fi rezervata modelului iPhone X Plus. Aparuta pe unul dintre cele mai mari forumuri de discutii dedicate fanilor Apple din China,…

- HMD Global a lansat o versiune moderna a unui alt telefon clasic Nokia. Este vorba despre Nokia 8110, care se alatura modelului Nokia 3310. Noul 8110 dispune de conectivitate 4G si tehnologie VoLTE pentru apeluri. Telefonul are o forma curbata, de tip slider. Terminalul va oferi acces la un magazin…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Facebook va lansa doua boxe inteligente, cu ecrane tactile si functie de recunoastere faciala Pielea electronica poate afisa in timp real informatii despre semnele…

- Ajunsa la versiunea beta 7.0.2, tastatura Gboard introduce o noua optiune pentru completarea automata a adreselor email si functie universala pentru cautare media. Inca nefinalizata, functia de auto-completare a adreselor verifica textul tastat si ofera sugestii cu adrese folosite anterior. Pentru inserare…

- Orange, liderul pietei de telefonie mobila din Romania, a inregistrat din nou anul trecut, dupa 7 ani, venituri totale de peste 1 miliard de euro, dupa o crestere de aproape 8% a incasarilor in trim. IV la 280 mil. euro. Anul trecut veniturile totale au fost de 1,070 mld. euro, mai mari…

- Seful Unilact Transilvania: „De cand sunt eu in industria lactatelor, nu am mai vazut pret la unt atat de mare. Chinezii consuma mult mai mult unt decat in urma cu 10 ani“. In top cinci al celor mai mari cresteri de preturi la alimente in 2017 au fost ouale – care s-a scumpit cu 43%, untul…

- ♦ Piata carnii, evaluata la circa 3 mld. euro anual, consemneaza in mod traditional un consum mai redus in ianuarie comparativ cu luna decembrie, luna in care galantarele raman goale. Marii procesatori de carne de pui si porc mizeaza in acest an pe afaceri mai mari, dupa un an 2017 in care…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- „Fondurile noastre proprii de finantare vin din vanzarea cladirilor pe care le detinem“. Forte Partners, dezvoltator imobiliar fondat de Geo Margescu, Johny Jabra si Ionut Dumitrescu, ar putea face un exit dintr-unul din proiecte anul acesta sau anul viitor, fara a avea insa o tinta, in…

- Un grup de cercetatori din California au facut o descoperire epocala in domeniul științei care ar putea sa schimbe radical modul in care ințelegem starea de agregare a uneia dintre cele mai versatile substanțe pe care o cunoastem, apa.

- In Romania, statul paralel executa oameni pana pleaca de la locul lor de munca. Valentin Riciu este cunoscut drept consilierul penal al ministrului de Interne, pentru care s-a facut un scandal mometru fix atunci cand ministrul de Interne se certa cu premierul Tudose din cauza celui care conducea…

- In curand, utilizatorii de telefoane cu Android vor putea receptiona si trimite mesaje SMS folosind orice PC, instaland versiunea pentru desktop a aplicatiei Android Messages sau accesand interfata acesteia pentru web browser. Google aduce o parte din functiile serviciului Allo si in clientul traditional…

- „In momentul de fata mai avem pe rol patru procese de arbitraj international, dintre care unul singur este cu o firma de stat.” Intr-un proces care a inceput in 2015 Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris a decis in ianuarie 2018, ca gigantul american Chevron trebuie sa achite…

- O inregistrare video cu testul unei bombe capabile sa penetreze un strat gros de beton s-a viralizat pe internet. Arma face parte din categoria „bunker buster”. Acestea sunt bombe capabile sa penetreze buncare, inainte de a exploda in interior. In testul pe care vi-l prezentam a fost pus un avion…

- Un numar de 23 de milioane de persoane au fost victime ale criminalitatii informatice in 2017 in Germania, echivalentul a circa 38% din totalul adultilor care se afla cu regularitate online, a informat marti compania americana de securitate informatica Norton by Symantec, relateaza DPA, informeaza AGERPRES…

- Chiar daca Apple da asigurari ca patch-urile de securitate create pentru a bloca efectele vulnerabilitatilor Meltdown si Spectre au doar un impact minim asupra performantelor resimtite de utilizatori, masurile luate pana acum nu feresc compania de procese, solicitand plata unor despagubiri mai mult…

- In anii studentiei, vazand cat de dificil era sa invete cele mai de baza functii ale platformelor de design online existente in 2006, i-a venit ideea proiectarii unei platforme mult mai simple, accesibila oricui. “Pana si pentru cele mai simple task-uri, precum trimiterea unui fisier PDF de calitate…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Cea mai ciudata si misterioasa stea din Univers pe care o cunoastem nu este probabil atat de ciudata, dupa ce un grup de cercetatori de la Penn State University si de la Observatorul Las Cumbres din California a eliminat cea mai curajoasa ipoteza...

- Oameni de afaceri, politicieni si angajati ai primariei sunt trimisi in judecata de procurori in dosarele care-l au ca personaj principal pe Radu Mazare. Fostul primar al Constantei se afla acum in Madagascar unde a solicitat azil politic pentru a scapa de dosarele penale din Romania.

- Fostul pugilist Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California, a doua zi dupa ce vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational au devenit legale in acest stat, scrie NEWS.RO.Citeste si: Dezvaluiri care ARUNCA IN AER Casa Regala: Inca un pretins fiul al…

- Fostul pugilist Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California, a doua zi dupa ce vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational au devenit legale in acest stat, potrivit news.ro. Mike Tyson a cumparat un teren de 16 hectare in Valea Mortii din California pentru…

- Mike Tyson vrea sa profite de legalizarea consumului de marijuana in California. Fostul mare pugilist și-a facut o ferma la sud-est de Valea Morții, unde pe o suprafața de aproximativ 16 hectare s-a apuca...