Episcopia Husilor a daruit, ghiozdane copiilor sarmani

Pentru al doilea an, prin intermediul programului „Un ghiozdan pentru noul an scolar”, derulat de Episcopia Husilor, nu mai putin de 1.200 de copii necajiti din judet vor primi, la inceputul anului scolar 2019-2020, ghiozdane complet echipate. In 2018, Episcopia Husilor a demarat un program… [citeste mai departe]