- La nivel global, cel puțin 500 de milioane de femei nu au condițiile necesare pentru a se ingriji in zilele in care le vine ciclul, potrivit unui raport realizat de UNICEF și World Health Organization in 2015. Am stat de vorba cu Irina Vasilescu, una dintre inițiatoarele campaniei Pe Stop, despre mizele…

- Google sarbatorește, luni, 20 de ani de la înființare, timp în care a evoluat de la un simplu sistem mai eficient de a explora internetul la cel mai important motor de cautare online, prezent atât de mult în viața oamenilor încât numele companiei a devenit verb. Pentru…

- Povestea gigantului IT, Google, incepe cu fondatorii ei, in anii 1995-1997, adica 3 ani mai devreme. Larry Page și Sergey Brin se intalnesc la Standford in vara lui 1995. Pana la finalul anului incep sa colaboreze la realizarea unui motor de cautare, denumit la inceput BackRub. Larry și Sergey schimba…

- Google nu este doar cel mai mare motor de cautare din lume. Firma, filiala din 2015 a gigantului Alphabet, este si un imperiu financiar, lider mondial al publicitatii onine. Anul trecut, 86% la suta din veniturile lui Google, adica peste 95 de miliarde de dolari, au fost generate de publicitate. Pe…

- Un adolescent din Israel a murit in Parcul Național Yosemite din California, dupa ce a incercat sa-și faca un selfie. Tomer Frankfurter, in varsta de 18 ani, se afla in Statele Unite ale Americii intr-o...

- Radu Frențiu a dus portul popular romanesc in Indonezia. Romanul a plecat la 12.000 kilometri de locul unde s-a nascut – Beiuș, Bihor -, stabilindu-se in Bali. A luat cu el costumele populare moștenite de la parinți și bunici și nu se desparte de ele, pentru ca le considera sacre. Radu Frențiu e romanul…

- Facebook mai primeste o lovitura, dupa ce luna trecuta actiunile companiei s-au prabusit pe bursa, datele companiei de cercetare SimilarWeb arata ca numarul accesarilor retelei de socializare au scazut la 4,7 miliarde de vizite in luna iulie a acestui an, de la 8,5 miliarde, in aceeasi luna, in urma…

- Sora Kate, pe numele sau real Catherine Meeusen (59 de ani), o autodeclarata calugarita din California, Statele Unite ale Americii, a pus, in 2014, bazele unei mici plantatii in care cultiva canabis medicinal si unde lucreaza alaturi de mai multe „maicute“.