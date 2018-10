Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Alphabet a anuntat, luni, ca inchide reteaua de socializare Google+, dupa ce conturile a 500.000 de utilizatori au fost afectate de un bug care ar fi putut expune datele acestora unor dezvoltatori externi, informeaza Reuters.

- Publicatia Wall Street Journal a dezvaluit, citand surse si documente interne, ca Google, parte a grupului Alphabet, a ales sa nu dezvaluie aceasta problema de securitate, de teama reglementarilor in domeniu. Potrivit sursei citate, o bresa a sistemului de securitate a permis dezvoltatorilor externi…

- Compania Google a decis inchiderea retelei de socializare online Google+ dupa ce au fost dezvaluite datele private a sute de mii de utilizatori, afirma surse citate de CNBC si The Verge.Surse citate de cotidianul The Wall Street Journal au declarat luni ca Google, care face parte din trustul…

- Uniunea Europeana propune amenzi uriase pentru platformele online care nu elimina in scurt timp continutul cu caracter terorist, marind presiunea asupra companiilor-gigant din domeniul tech precum Alphabte sau Facebook, scrie The Wall Street Journal. Comisia Europeana a propus o noua legislatie…

- Cei peste un miliard de utilizatori ai aplicatiei pentru fotografii Instagram vor putea acum sa evalueze autenticitatea conturilor acesteia, la cateva saptamani dupa ce Facebook a aplicat masuri similare, intr-o incercare de a elimina conturile false de pe reteaua de socializare, transmite Reuters,…

- Gigantul din social-media a cerut bancilor mari americane sa impartaseasca date financiare detaliate de la clentii lor, inclusiv tranzactii cu cardul si verificarea balantei contului, ca parte din eforturile platformei social-media de a oferi noi servicii, scrie The Wall Street Journal. …

- Facebook investigheaza o nou firma care ar fi colectat și folosit in scop politic datele utilizatorilor rețelei de socializare la fel cum s-a intamplat și cu Cambridge Analytica . Compania fondata de Mark Zuckerberg a suspendat activitatea companiei de analiza Crimson Hexagon, cu sediul in Boston, pe…

- Facebook a fost „cercetat” pentru rolul sau in raspandirea știrilor false dupa ce au aparut dovezi ca Rusia a incercat sa influențeze alegatorii americani folosind rețeaua de socializare, potrivit Hotnews. Rețeaua de socializare desfașoara in prezent o campanie publicitara in Regatul Unit prin intermediul…