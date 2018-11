Google în grevă mondială, ca protest faţă de fenomenul hărţuirii sexuale Aceste proteste sociale de joi - primele de aceasta amploare in cadrul acestei intreprinderi-simbol a modernitatii - a pornit de la un articol publicat de ziarul The New York Times (NYT) saptamana trecuta.



Cotidianul scria ca Google a musamalizat, in ultimii ani, o serie de cazuri de hartuire sexuala implicand conducatori de rang inalt, intre care Andy Rubin - creatorul sistemului de operare pe mobil ndroid, care a plecat din grup in 2014 dupa ce a primit o indemnizatie in valoare de 90 de milioane de dolari. Rubin a negat aceste acuzatii, potrivit news.ro.



Organizatorii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Fleetwood Mac a anuntat ca va sustine un turneu european in vara anului viitor, informeaza Press Association. Trupa americana va sustine in cadrul acestui turneu un concert pe stadionul Wembley din Londra pe 16 iunie. Grupul a anuntat alte doua show-uri in Europa - la Berlin, pe 6 iunie,…

- Gauland, care conduce de asemenea si grupul parlamentar al AfD, a respins aceste acuzatii in cotidianul Tagesspiegel, asigurand: 'Nu stiu despre un astfel de pasaj la Adolf Hitler'. Doi istorici experti in nazism si in problema antisemitismului, Wolfgang Benz si Michael Wolffsohn, afirma ca…

- Olanda isi va suplimenta personalul diplomatic dintr-o serie de capitale europene, anticipand o crestere a volumului de munca mai ales in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a comunicat marti Ministerul de Externe olandez, transmite Reuters. Personal suplimentar va…

- Trupa Metallica va reveni anul viitor in Romania, pentru un concert ce va avea loc pe 14 august, pe Arena Nationala din Bucuresti, informeaza un comunicat Emagic, transmis luni AGERPRES. Evenimentul face parte din "Worldwired Tour 2019", ce cuprinde 25 de concerte in Europa si Marea Britanie.…

- In deschidere vor canta trupele Ghost si Bokassa, informeaza organizatorii, Emagic. Trupa americana va reveni in Europa si Marea Britanie intre 1 mai si 25 august 2019, cu 25 de show-uri programate in peste 20 de tari. Turneul va debuta pe 1 mai 2019, la Lisabona, si va include orase in care Metallica…

- Orașele cu un nivel de trai ridicat iși caștiga notorietatea in funcție de condiițiile pe care le ofera rezidenților, dar și datorita veniturilor pe care aceștia le caștiga. În fiecare an, Deutsche Bank face o analiză a costurilor în marile orașe ale lumii, luând în…

- Greva de 24 de ore a pilotilor Ryanair este in desfasurare in Europa, fiind afectati aproximativ 55.000 de pasageri in cea mai severa miscare de protest din istoria de 33 de ani a companiei irlandeze low-cost. Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, adica 17% din cele peste…