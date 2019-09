Stiri pe aceeasi tema

- Motorul de cautare Google aniverseaza, vineri, 21 de ani de la lansare, iar creatorii acestuia marcheaza momentul printr-un "doodle" special ilustrat cu un computer din perioada de inceput a internetului. Conform portalului googleencyclopedia, Google Inc. este o corporatie americana multinationala…

- Huawei a prezentat telefoanele Mate 30 Pro și Mate 30, joi, in cadrul unui eveniment organizat in orașul Munchen din Germania. Gigantul chinez vrea astfel sa rivalizeze cu iPhone 11, smartphone-ul lansat de compania americana Apple, și susține ca noile gadget-uri sunt mult mai compacte, au camere mai…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, in 2019, pana la 21 trilioane dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinata in principal de performanta companiilor din SUA. In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong,…

- Google va permite incepand de anul viitor utilizatorilor din Europa sa aleaga motorul de cautare preferat la configurarea unui nou telefon inteligent Android in urma amenzii-record, primita anul trecut din partea Uniunii Europene, relateaza vineri Press Association.

- Google va permite incepand de anul viitor utilizatorilor din Europa sa aleaga motorul de cautare preferat la configurarea unui nou telefon inteligent Android in urma amenzii-record, primita anul trecut din partea Uniunii Europene, relateaza vineri Press Association. In iulie 2018, gigantul american…

- Apple a avut o relatie dificila cu tehnologia 5G pana acum, din cauza celor doua mari companii cu care ar fi trebuit sa colaboreze pentru ca aceste modem-uri sa ajunga in iPhone-uri si in celelalte device-uri Apple. Compania condusa de Tim Cook s-a aflat intr-o serie de procese cu Qualcomm, dupa ce…

- Facebook a anuntat ca intentioneaza sa lanseze public o serie de aplicatii experimentale ca parte din planul companiei de dezvoltare de noi produse, informeaza miercuri Press Association. Gigantul din domeniul social media a precizat ca va lansa ''aplicatii mici, orientate'',…