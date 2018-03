Google face curatenie in publicitatea online. Anul trecut au fost eliminate peste 100 de reclame pe secunda

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) intentioneaza sa restranga sfera de influenta in online a companiilor mari introducand noi reglementari destinate platformelor online si vor sa le ceara acestora transparenta in legatura cu modul in care ordoneaza cautarile dar si in motivele pentru care listeaza sau delisteaza…

- Reclamele la cripto monede, oferte initiale de monede, portofele si tranzactii digitale vor fi interzise de Google, incepand din luna iunie a acestui an, pentru a preveni inselatoriile. In luna ianuarie 2018, Facebook a luat aceeasi masura radicala.

- Dupa Facebook, Google este urmatorul lider de piata care interzice reclamele pentru criptomonede si pentru alte „produse financiare cu caracter speculativ” in cadrul platformelor de advertising, potrivit Wall Street Journal. Google a anuntat ca noile politici vor intra in vigoare in luna…

- De meditatii online vor beneficia elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica. Acestea se vor realiza prin intermediul platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu internship la Google sau Facebook. Potrivit unui comunicat remis presei, platforma online contine o serie…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica se pot pregati si online prin meditatii pe platforma WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook.Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri nu doar…

- Elevii care vor sustine Bacalaureatul la Informatica vor beneficia de meditatii online gratie platformei WellCode.ro, dezvoltata de o echipa de IT-isti romani cu intership la Google sau Facebook. Platforma online contine o serie de peste 200 de lectii si probleme care ii vor pregati pe tineri…

- Presiuni din partea Comisiei Europene pe cei de la Facebook, Google și alte companii. Reprezentanții UE ii obliga pe aceștia sa elimine intr-o ora postarile cu mesaje teroriste, conform legislației europene.

- Google și organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD) anunța lansarea în România a proiectului pilot Young Digital Leaders, care își propune sa educe tinerii ca cetațeni în mediul digital, care știu sa recunoasca fenomenele negative și extreme în mediul…

- Google a demarat un proiect pilot in Romania prin care vrea sa invețe elevii cum sa depisteze manipularea și cum sa raspunda trollilor online, potrivit unui comunicat al companiei. Acesta se desfașoara impreuna cu organizația britanica Institute for Strategic Dialogue (ISD), iar primele cursuri vor…

- Furnizorii de servicii de cumparaturi online cer Uniunii Europene sa ia noi masuri impotriva Google, pe care o acuza ca nu le ofera conditii concurentiale corecte, relateaza Reuters, citata de News.ro.Google a anuntat in 2017 ca va permite companiilor concurente sa liciteze pentru reclame in partea…

- Cu accent pe profesionalism, dar și pentru a ușura cautarile doritorilor, brandul iși prezinta oferta de produse și in mediul online, pe site-ul tehnovest.ro . Ce tipuri de soluții ofera și cat de utile sunt pentru varii domenii de activitate? Prezentam in randurile urmatoare principalele categorii…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- 85% din relaționarea cu clientul va fi efectuata fara a interacționa cu niciun om pâna în 2020, prevede un studiu condus de Gartner. Giganții din eCommerce precum Amazon, Walmart și eBay au abordat acesta tehnologie subtil, îmbunatațind eficacitatea echipelor ce utilizeaza inteligența…

- Modul invechit prin care firmele mici de cartier iși faceau reclama, cunoscutul "din gura-n gura", a apus, și asta pentru ca a venit era tehnologiei, in care daca nu ești prezent in lumea virtuala, de fapt nu mai exiști, scrie libertatea.ro.

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter "sa faca mai mult" pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Google a lansat in luna noiembrie a anului trecut AdWords Express, un produs prin care afacerile mici pot sa atraga clienți noi. Aceasta este o versiune mult simplificata a soluției AdWords, care permite companiilor mici sa realizeze simplu și rapid campanii de publicitate pe Google, platind pentru…

- Gigantul american va bloca in browserul Chrome incepand de zi reclamele considerate intruzive. Mai exact un site care afiseaza una sau mai multe reclame din categoriile considerate intruzive, va avea blocate toate reclamele, inclusiv cele acceptabile. Masurile se aplica si pentru reclamele furnizate…

- Producatorul de bunuri de larg consum Unilever a anuntat luni ca isi va retrage publicitatea de pe platformele digitale precum Facebook sau Google daca acestea creeaza disensiuni in randul societatii sau nu reusesc sa protejeze copiii.

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- In momentul de fata, Facebook a devenit un veritabil colos online, detinand suprematia globala. Din cele peste sapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online si folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul…

- Un prezentator al postului de televiziune Fox News a realizat un documentar despre cum poate Google sa urmareasca pas cu pas un telefon și pe utilizatorul acestuia chiar daca dispozitivul este in modul de folosire „avion”, respectiv fara a fi conectat la rețeaua de internet. In cadrul reportajului,…

- Astazi (6 februarie 2018) întreg internetul sarbatorește Ziua Siguranței pe Internet, ocazie cu care se recomanda ca orice persoana sau entitate care se intersecteaza cu mediul online sa se concentreze asupra securitații și siguranței în mediul online. Pentru cei care dețin un cont Google…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video,...

- Internetul a revoluționat felul in care noi facem cumparaturile. Datorita numeroaselor avantaje și beneficii pe care acesta ni-l ofera, numarul celor care plaseaza comenzi online a crescut vertiginos, lucru vizibil și in Romania in ultimii ani. Deoarece ne-am dorit sa aflam care sunt principalele avantaje…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, conform Mediafax.De mai multe luni,…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP, potrivit Mediafax.ro.

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP.

- Noul presedinte al Comisiei pentru Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, vineri, ca in prezent nu exista elemente constitutive pentru a-l audia pe seful SPP, Lucian Pahontu. „Nu avem in acest moment elemente constitutive pentru o astfel de audiere”, a sustinut Vela pentru Mediafax. Liderul…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar preluarea…

- In momentul de fața, Facebook a devenit un veritabil colos online, deținand supremația globala. Din cele peste șapte miliarde de persoane care populeaza planeta, mai bine de jumatate dintre acestea sunt online și folosesc un telefon mobil cu acces la internet. Facebook s-a transformat cu timpul și a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- George Soros este cea mai controversata personalitate a secolului 21. Numele sau a fost asociat de diverși cu o serie de conspirații. Ca pachetul sa fie complet, de curand, și-a dat cu parerea despre Google și Facebook. In aceste zile la Davos, in Elveția, au loc o serie de conferințe importante menite…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Comerțul online din România este estimat în anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piața care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar și automatizari care permit o mai mare…

- Regulamentul GDPR (General Data Protection Regulation) va schimba regulile de protectie a datelor iar acestea vor afecta toate firmele in special site- urile si magazinele online. Din 24 mai 2018, folosirea datelor utilizatorilor se va modifica radical. Cu alte cuvinte, proprietarii de magazine online…

- Cand vine vorba de construirea si implementarea unei strategii de optimizare SEO pentru business-ul tau online, ai trei optiuni: fie te ocupi tu insuti de aceasta sarcina, fie angajezi un specialist SEO full-time, fie alegi sa lucrezi cu o agentie SEO profesionista. Iata care sunt avantajele…

- Google a anuntat ca din iulie 2018 viteza de incarcare a site-ului va conta si va deveni un factor important in clasificarea cautarilor pe mobil. In Romania viteza de incarcare a site-urilor este direct proportionala cu viteza internetului in general. Pentru ca avem un internet de mare viteza webmaster-ii…

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- In fiecare sector industrial pentru a putea sa-ti faci un nume ai nevoie fara doar si poate de un departament de marketing care sa inoveze continuu, sa schimbe din mers si nu in ultimul rand sa se foloseasca de toate instrumentele precise care ii stau la indemana pentru a fi posibila obtinerea succesului…

- Anul trecut, Google a introdus cinci noi modalitati de a construi o prezenta online captivanta, care arata clientilor ce inseamna afacerea in sine. O prezenta online puternica este o componenta esentiala a strategiei de marketing, indiferent de marimea afacerii sau de industria in care apartine.

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, toate reclamele pentru pariurile sportive online vor fi difuzate de posturile TV numai dupa ora 23:00, potrivit Consiliului National al Audiovizualului (CNA), care a monitorizat mai multe canale care au difuzat reclame pentru agentiile de pariuri online.

- Numarul cautarilor in magazinul online eMAG a crescut cu 65% in 2017 fata de 2016 si a ajuns la 235 de milioane. Compania a oferit mai multe statistici interesante. Dintre acestea am extras topul celor mai cautate gadgeturi. Acestea sunt, in ordinea descrescatoare a numarului de cautari: telefon, televizor,…

- Anuntata in luna iunie si testata deja din iulie, functia prin care Google vrea sa blocheze anumite reclame web in propriul browser va intra oficial in functiune incepand cu data de 15 februarie 2018.

- Anuntata in luna iunie si testata deja din iulie, functia prin care Google vrea sa blocheze anumite reclame web in propriul browser va intra oficial in functiune incepand cu data de 15 februarie 2018.

- Anuntata in luna iunie si testata deja din iulie, functia prin care Google vrea sa blocheze anumite reclame web in propriul browser va intra oficial in functiune incepand cu data de 15 februarie 2018. Chrome, care este de departe cel mai folosit browser web la ora actuala, va bloca in mod nativ reclamele…

- Eidos Montreal, studioul responsabil pentru seria Deus Ex, a confirmat prin vocea directorului David Anfossi ca jocurile sale viitoare vor avea elemente online majore. Anfossi a subliniat ca se dorește oferirea unor experiențe unice jucatorilor, dar nu s-a ferit sa admita ca asta va garanta viitorul…